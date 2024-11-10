Gazze'de 401 Gündür Saldırılar Devam Ediyor: Can Kaybı 43,603'e Ulaştı

İsrail'in Gazze Saldırıları Can Kaybını Artırmaya Devam Ediyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda, can kaybı son 24 saatte 51 kişi artarak 43,603'e yükseldi.

Son 24 Saatte Yaşanan Gelişmeler

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusu son 24 saat içerisinde Gazze'nin farklı bölgelerinde 3 katliam gerçekleştirerek 51 kişinin ölümüne ve 164 kişinin yaralanmasına sebep oldu.

Açıklamada, toplamda 102,929 yaralı bulunduğu ve hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu belirtilerek, sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşmalarının, İsrail güçlerinin engellemeleri nedeniyle mümkün olamadığı vurgulandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.