Gazze'de 451 Günde Can Kaybı 45.541'e Ulaştı

İsrail'in Gazze'deki Saldırıları Sürüyor

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısını son 24 saatte 27 kişi artırarak 45.541'e çıkardı.

Filistin Sağlık Bakanlığı Açıklama Yaptı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 451 gündür sürdürdüğü saldırılara dair son durumu paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 3 katliam gerçekleştirildi ve bu olaylarda 27 kişi yaşamını yitirirken, 149 kişi ise yaralandı.

Ölü ve Yaralı Sayıları Arttı

İsrail'in saldırıları sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısı 45.541 olurken, yaralı sayısı ise 108.338'e yükseldi. Hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu, ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ve sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı belirtildi.