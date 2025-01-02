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Gazze'de 454 Günde Can Kaybı 45 Bin 581'e Ulaştı

İsrail'in Gazze'ye sürdürdüğü saldırılarda can kaybı 45 bin 581'e yükseldi. Son günlerde 28 kişi yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 02.01.2025 13:52
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 13:52
Gazze'de 454 Günde Can Kaybı 45 Bin 581'e Ulaştı

Gazze'de Durum Kötüleşiyor

İsrail'in 454 gündür aralıksız sürdürdüğü saldırılar sonucu Gazze'deki can kaybı 45 bin 581'e ulaştı. Bu durum, bölgedeki insani kriz ve acil yardım ihtiyacının giderek arttığını gösteriyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan Açıklama

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içinde gerçekleşen 5 katliamda 28 kişinin yaşamını yitirdiğini, 59 kişinin de yaralandığını bildirdi. Ayrıca, 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlenen saldırılarda yaralı sayısının 108 bin 438'e yükseldiği belirtildi.

Enkaz Altında Bekleyen Hayatlar

Açıklamada, hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu, ancak İsrail güçlerinin engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ve sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı. Bu durum, bölgedeki insani durumu daha da ağırlaştırıyor.

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