Gazze'de 5 Gün Enkaz Altında Kalan Filistinli Kadın Kurtarıldı

Gazze Şeridi'nde Kurtarma Operasyonu

Gazze Şeridi'nde, İsrail'in gerçekleştirdiği hava saldırısının ardından enkaz altında kalan bir Filistinli kadının 5 gün sonra kurtarıldığı bildirildi. Bu olay, Gazze'deki Filistin Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından duyuruldu.

Saldırı ve Kurtarma Çalışmaları

Filistin Sivil Savunma Müdürlüğü, 5 gün önce İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan "Habib" ailesinin evine bombalı saldırı düzenlediğini belirtti. Olay sonrasında Gazze kentinin güneyindeki Tel el-Hava Mahallesi'nde arama kurtarma ekipleri, yıkılan evin enkazında yoğun çalışmalar gerçekleştirdi.

Bölgedeki Zorluklar ve İnsanlık Krizi

Mahmud Basal, Gazze'de süren açlık ve insani kriz hakkında açıklamalarda bulunarak, İsrail ordusunun bölge halkını zor durumda bıraktığını ifade etti. Basal, sivil savunma ekiplerinin bombalanan alanlara erişim sıkıntısı yaşadığını ve ayrıca bazı ailelerin 5 gündür aç kaldığını aktardı.

İstatistikler ve Sivil Altyapıya Zarar

7 Ekim itibarıyla başlayan saldırılarda, yaklaşık 17 bini çocuk olmak üzere 42 bin 603 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 99 bin 795 kişinin de yaralandığı kaydedildi. Enkaz altında hâlâ çok sayıda insan bulunduğu ve hastaneler ile eğitim kurumlarının hedef alındığı belirtiliyor.

Gazze halkının güvenliği için uluslararası topluma çağrıda bulunulurken, sivil altyapının tahrip edilmesini önlemek amacıyla acil önlemler alınması gerektiği vurgulanıyor.