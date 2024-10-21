DOLAR
34,23 0,6%
EURO
37,04 0,59%
ALTIN
2.995,2 -0,03%
BITCOIN
2.301.287 2,41%

Gazze'de 5 Gün Enkaz Altında Kalan Filistinli Kadın Kurtarıldı

Gazze'de İsrail saldırısı sonrası 5 gün enkaz altında kalan bir kadın kurtarıldı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Yayın Tarihi: 21.10.2024 21:17
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 21:17
Gazze'de 5 Gün Enkaz Altında Kalan Filistinli Kadın Kurtarıldı

Gazze Şeridi'nde Kurtarma Operasyonu

Gazze Şeridi'nde, İsrail'in gerçekleştirdiği hava saldırısının ardından enkaz altında kalan bir Filistinli kadının 5 gün sonra kurtarıldığı bildirildi. Bu olay, Gazze'deki Filistin Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından duyuruldu.

Saldırı ve Kurtarma Çalışmaları

Filistin Sivil Savunma Müdürlüğü, 5 gün önce İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan "Habib" ailesinin evine bombalı saldırı düzenlediğini belirtti. Olay sonrasında Gazze kentinin güneyindeki Tel el-Hava Mahallesi'nde arama kurtarma ekipleri, yıkılan evin enkazında yoğun çalışmalar gerçekleştirdi.

Bölgedeki Zorluklar ve İnsanlık Krizi

Mahmud Basal, Gazze'de süren açlık ve insani kriz hakkında açıklamalarda bulunarak, İsrail ordusunun bölge halkını zor durumda bıraktığını ifade etti. Basal, sivil savunma ekiplerinin bombalanan alanlara erişim sıkıntısı yaşadığını ve ayrıca bazı ailelerin 5 gündür aç kaldığını aktardı.

İstatistikler ve Sivil Altyapıya Zarar

7 Ekim itibarıyla başlayan saldırılarda, yaklaşık 17 bini çocuk olmak üzere 42 bin 603 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 99 bin 795 kişinin de yaralandığı kaydedildi. Enkaz altında hâlâ çok sayıda insan bulunduğu ve hastaneler ile eğitim kurumlarının hedef alındığı belirtiliyor.

Gazze halkının güvenliği için uluslararası topluma çağrıda bulunulurken, sivil altyapının tahrip edilmesini önlemek amacıyla acil önlemler alınması gerektiği vurgulanıyor.

İLGİLİ HABERLER

Akaryakıt fiyatlarına çifte indirim: Bu geceyi bekleyen yaşadı

Bayrama 8 gün kala emekli için kalem kırıldı! Emekli için 29 Ekim ikramiyesi son dakika karar verildi

Destek için son 2 ay! 2500 TL ödeme yapılacak

Emeklilere yeni destek müjdesi sabah saatlerinde geldi! Faturaların yarısı ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Saklı İstanbul Belgeselinin İkinci Sezonu Gala Gösterimi Yapıldı
2
Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Kar Kalınlığı 15 Santimetreye Ulaştı
3
Biden, İsrail'in İran'a Saldırı Belgelerinin Sızdırılmasından Endişeli
4
Küçükçekmece'de Kaçak Ürün Taşıyan İki Şüpheli Yakalandı
5
Diyarbakır'da 8 Yaşındaki Narin Güran'ın Ölümünde 4 Şüpheli İçin Ağırlıklı Cezalar Talep Edildi
6
Gazze'de 5 Gün Enkaz Altında Kalan Filistinli Kadın Kurtarıldı
7
Narin Güran Davasında Şüphelilere Ağırlaştırılmış Müebbet İsteniyor

Asgari ücret zammında 8 detay! Bu rakamlardan biri kesin olacak

Şok eden karar Resmi Gazete’de yayımlandı! Fiş alıp- vermeyene 100.000 TL ceza

Emeklilere yeni destek müjdesi sabah saatlerinde geldi! Faturaların yarısı ödenecek

Emeklilikte kartlar baştan dağıtılacak: Yeni sistemde çifte maaş alınacak

Asgari ücrette dev patlama! Asgari ücret 2025 için imkansız görülen zam oranı açıklandı

Bayrama 8 gün kala emekli için kalem kırıldı! Emekli için 29 Ekim ikramiyesi son dakika karar verildi

Destek için son 2 ay! 2500 TL ödeme yapılacak

Akaryakıt fiyatlarına çifte indirim: Bu geceyi bekleyen yaşadı

Yenidoğan Çetesi Soruşturması: Bebeklerin Ölüm Nedenleri Ortaya Çıktı

Kamuda KPSS şartı kaldırıldı! 2400 personel alımı yapılacak

31 İle deprem uyarısı AFAD’dan! Olası deprem listesi revize edildi

2025’te zam onayı verildi! Toplam yüzde 44 artacak