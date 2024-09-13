Gazze'de 6 Aylık Bebek Kanserle Mücadele Ediyor

Gazze'deki Acı Manzara: Atıf Tayeh'in Mücadelesi

6 aylık bebek Atıf Tayeh, Gazze'de İsrail'in bombardımanı ve ablukası nedeniyle kritik bir durumda. Ailesi, onun Gazze dışındaki tedavi imkanlarından yararlanmasını ve diğer çocuklar gibi huzurlu bir hayat sürmesini arzuluyor.

İnsani Felaketin Gölgesinde

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana süren saldırıları ve ablukası, Gazze'deki 2,3 milyon Filistinliyi büyük bir insani felakete sürüklemiş durumda. Bu süreçte yetersiz beslenme ve tedavi yetersizliği sebebiyle en az 37 çocuk hayatını kaybetti.

Atıf'ın Hayat Mücadelesi

Gazze Şeridi'nin kuzeyinden Deyr el-Belah bölgesine sığınan bir aile, 6 aylık kanser hastası bebekleri Atıf'ın yaşamı için endişe duyuyor. İdrar kanalı kanseri nedeniyle özel süte acil ihtiyaç duyan Atıf, yetersiz beslenme ve sıcak hava koşulları altında zorlu bir süreç geçiriyor.

Yetersiz Tedavi İmkanları

Gazze'deki hükümetin verilerine göre, kanser hastası 10 bin kişi yurt dışında tedaviye ihtiyaç duyuyor. Bunun yanı sıra, yetersiz beslenmeden etkilenen 3 bin 500 çocuk ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor.

Büyük İnsani Kriz

İsrail ordusunun saldırıları, Gazze'nin altyapısını büyük ölçüde tahrip etti ve tıbbi malzeme girişine kısıtlamalar getirildi. 7 Ekim'den bu yana devam eden bombardıman sonucu, 2 milyondan fazla Filistinli yerinden edildi. Yüzlerce kadın ve çocuk da hayatını kaybetti.

Atıf Tayeh ve diğer çocuklar için umudun tükenmemesi için uluslararası destek ve yardım çağrısı yapılıyor.