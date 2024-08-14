Gazze'de 7 Ekim'den Bu Yana Ölümcül Saldırılar, 115 Bebek Hayatını Kaybetti

İsrail Saldırıları Gazze'deki Bebekleri Vurdu

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılar devam ederken, Gazze Şeridi'nde doğan bebeklerden 115'i bu saldırılarda hayatını kaybetti.

Sivillerin Hedef Alındığı Bir Çatışma Ortamı

İsrail ordunun yaklaşık 10 aydır süregelen saldırıları, sivil, kadın ve çocuk ayrımı gözetmeksizinâ katliamların artmasına neden oluyor.

Anne ve İkiz Bebekler Hayatını Kaybetti

Dün, Gazze'nin merkezinde bulunan Deyr el-Belah bölgesindeki bir eve düzenlenen hava saldırısında, Filistinli anne Cumane Arife ve 4 gün önce dünyaya gelen ikiz bebekleri Aysel ve Aser yaşamını yitirdi. Bu talihsiz olayda kayınvalidesini de kaybeden Muhammed el-Kumsan, eşi ve bebeklerinin ölüm haberiyle dışarıda doğum belgesini almakta olduğu sırada karşılaştı.

Ölü Sayısı Korkutucu Boyutta

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre, 7 Ekim tarihinden bu yana doğan bebeklerin 115'i hayata veda etti. Ayrıca, İsrail'in düzenlediği saldırılarda 39,929 Filistinli öldü; bunlar arasında 16,314 çocuk ve 10,980 kadın yer alıyor. Yaralı sayısı ise 92,240 olarak bildirilmektedir.