Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Gazze'de 7 Ekim'den Bu Yana Ölümcül Saldırılar, 115 Bebek Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'de başlattığı saldırılar sonucu doğan 115 bebek yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 14.08.2024 12:11
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 12:11
Gazze'de 7 Ekim'den Bu Yana Ölümcül Saldırılar, 115 Bebek Hayatını Kaybetti

İsrail Saldırıları Gazze'deki Bebekleri Vurdu

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılar devam ederken, Gazze Şeridi'nde doğan bebeklerden 115'i bu saldırılarda hayatını kaybetti.

Sivillerin Hedef Alındığı Bir Çatışma Ortamı

İsrail ordunun yaklaşık 10 aydır süregelen saldırıları, sivil, kadın ve çocuk ayrımı gözetmeksizinâ katliamların artmasına neden oluyor.

Anne ve İkiz Bebekler Hayatını Kaybetti

Dün, Gazze'nin merkezinde bulunan Deyr el-Belah bölgesindeki bir eve düzenlenen hava saldırısında, Filistinli anne Cumane Arife ve 4 gün önce dünyaya gelen ikiz bebekleri Aysel ve Aser yaşamını yitirdi. Bu talihsiz olayda kayınvalidesini de kaybeden Muhammed el-Kumsan, eşi ve bebeklerinin ölüm haberiyle dışarıda doğum belgesini almakta olduğu sırada karşılaştı.

Ölü Sayısı Korkutucu Boyutta

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre, 7 Ekim tarihinden bu yana doğan bebeklerin 115'i hayata veda etti. Ayrıca, İsrail'in düzenlediği saldırılarda 39,929 Filistinli öldü; bunlar arasında 16,314 çocuk ve 10,980 kadın yer alıyor. Yaralı sayısı ise 92,240 olarak bildirilmektedir.

İLGİLİ HABERLER

Kış hazırlıkları başlasın! Isınma yardımı hükümetten onay aldı geliyor!

İşsizlik sorununa çözüm o 7 belediyeden geldi! KPSS şartı olmadan onlarca kadro alımı başladı

4A 4B 4C'lilere Ağustos Müjdesi! 17 Ağustos'ta çifte ödeme ve ek fırsatlar geliyor

Faiz şöleni başladı! CEPTETEB, Alternatifbank, ONPlus’ta kazançlar 44 bin liraya ulaşıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

TOKİ son dakika açıkladı! İstanbul, Ankara dahil 32 il için başvurular başladı!

KPSS'siz devlet kapısında iş bulma hayali gerçek oluyor! MEB 1714 personel alımını paylaştı

TOKİ’den 43 ilde dev hamle! Yüzde 15 peşinat - 60 ay vade ile yüzlerce konut için 19 Ağustos son

İşsizlik sorununa çözüm o 7 belediyeden geldi! KPSS şartı olmadan onlarca kadro alımı başladı

Ağustos'ta Renault fırtınası! Sıfır faizle araba sahibi olmanın yolu açıldı!

Faiz şöleni başladı! CEPTETEB, Alternatifbank, ONPlus’ta kazançlar 44 bin liraya ulaşıyor

Son 7 Gün! Hayallerinizi gerçekleştirecek Milli Emlak arazisi 37.000 TL’ye bekliyor

4A 4B 4C'lilere Ağustos Müjdesi! 17 Ağustos'ta çifte ödeme ve ek fırsatlar geliyor

21 Ağustos BİM indirimleri! Hafta sonu koştur koştur BİM'e gitmeyen kaçıracak

Kış hazırlıkları başlasın! Isınma yardımı hükümetten onay aldı geliyor!

Sabah sabah resmen açıklandı! 15 Ağustos'tan itibaren maaşlara yüzde 30 zam kararı

Emekliye bakanlıktan müjde! İndirimin feriştahı geliyor