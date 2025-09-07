Gazze'de 700 Gün: İsrail'in Soykırımı, Açlık ve Enkazın İzleri

MUHAMMED MACİD - Gazze Şeridi'nde 700 gündür iki milyondan fazla Filistinli, İsrail soykırımı, yoğun bombardıman, zorunlu göç ve enkazlar arasında ölüm kalım mücadelesi veriyor. Bölge, dünyanın gözleri önünde modern zamanın en uzun ve en vahşi trajedilerinden birini yaşamaya devam ediyor.

Yıkım ve zorunlu göç

İsrail ordusu sivil altyapıyı tahrip ederek Gazze Şeridi'nin yüzde 8838 hastane, 833 cami ve 163 eğitim kurumunu tamamen yıktı; binlerce kurum ağır hasar gördü.

Açlık ve yardım krizi

Filistin Sağlık Bakanlığı ve Hükümet Medya Ofisi verilerine göre bölgede 1 milyondan fazla çocuk gıdaya erişemiyor. Bir yaş altındaki 40 bin bebek şiddetli yetersiz beslenme ile karşı karşıya ve bu durum ölümlerin artmasına neden oluyor. Veriler, Gazze halkının temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için günde 7,5 milyon öğün ve en az 600 yardım kamyonuna ihtiyaç olduğunu gösteriyor.

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı, "Gazze nüfusunun üçte birinin günlerdir yemek bulamadığı" uyarısında bulundu. BM'nin desteklediği Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) ise Gazze kentinde "kıtlık durumu" ilan ederek bunun eylül sonuna kadar Deyr el-Belah ve Han Yunus kentlerine yayılabileceğini bildirdi. Tam anlamıyla insani felaketin yaşandığı Gazze'de açlık nedeniyle 135'i çocuk olmak üzere 382 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazetecilerin tanıklığı: Uluslararası toplum eleştiriliyor

Bölgedeki gazeteciler, saldırıların ikinci yılına yaklaşırken soykırım ve açlıkla mücadele eden Filistinlilerin acılarını belgelemeye devam ediyor. Filistinli gazeteci İslam Bedr, AA muhabirine yaptığı açıklamada: "İsrail ordusu 700 gündür Filistinlilere karşı büyük bir katliam gerçekleştiriyor. Bu soykırım, İsrail'in ne olduğunu, çocukları ve yaşlıları kahreden açlık ve dökülen kan karşısında dünyanın duruşunu gösterdi. Gazze, uluslararası toplumun sahtekarlığını ortaya çıkardı." dedi. Bedr, Gazze'nin ayakta kalmaya kararlı olduğunu ve halkının mücadelesiyle nihayetinde zafere ulaşacağını vurguladı.

Sivil Savunma: Enkaz altında binlerce kişi

Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal dünya ülkelerine seslenerek, "Biz 700 gündür ölüyoruz, katlediliyoruz. Korku, ölüm ve açlıkla mücadele eden Gazze acı dolu günler yaşıyor." ifadelerini kullandı. Basal, "Binlerce aile hala enkaz altında, binlerce kişi kayıp yakınlarından haber bekliyor, herkesin en büyük dileği savaşın sona erdiği haberiyle uyanmak." diyerek bölgede yaşam alanının giderek daraldığını belirtti.

Sağlık sistemi çökmüş durumda

Ehli Baptist Hastanesi doktorlarından İsam Ebu Acve, bombardıman, yıkım, zorunlu göç ve açlıkla geçen 700 günün ardından "Sağlık durumu içler acısı. İşgal güçlerinin tahrip ettiklerini yeniden onarmamız gerek. Yakıt, ilaç ve tıbbi malzemelerin girişine izin verilmesini ve geçişlerin açılmasını talep ediyoruz." sözleriyle yaşanan çaresizliği aktardı.

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana ABD desteğiyle Gazze Şeridi'nde saldırılarını sürdürüyor ve Uluslararası Adalet Divanı'nın savaşı durdurma çağrılarını da görmezden geliyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın son verilerine göre, İsrail'in saldırıları ve dayattığı açlık politikaları nedeniyle şu ana kadar 64.368 Filistinli yaşamını yitirdi; çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 162.367 kişi yaralandı. Buna rağmen İsrail, sınır kapılarında yığılan yardım kamyonlarının girişine izin vermiyor.