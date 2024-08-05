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Gazze'de 80 Filistinlinin Cenazesi Toprağa Verildi

İsrail, 80 Filistinli naaşını Han Yunus'ta defnetti. Önemli olay, Gazze'deki kayıpların acısını yeniden derinleştirdi.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 15:28
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 15:28
Gazze'de 80 Filistinlinin Cenazesi Toprağa Verildi

İsrail, Filistinlilere Ait 80 Naaşı Teslim Etti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Han Yunus kentinde 80 Filistinli cesedini teslim etti. Bu cenazeler, Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından duyuruldu.

Cenazelerin Defni

Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, kaybedilen naaşların Türk Mezarlığı'na gömüldüğü ifade edildi. Bu teslimat, daha önce bölgedeki mezarlıklardan çıkarılan 84 cesedin iadesiyle gerçekleşti.

Uluslararası Destek ve Acı Bilanço

İade sürecinin Uluslararası Kızılhaç Komitesi aracılığıyla gerçekleştirildiği kaydedildi. 7 Ekim'den itibaren süren çatışmalarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı ise 39 bin 623'e ulaşmış durumda; bu sayının 16 bin 314'ü çocuk, 10 bin 980'i kadın kızıdır. Ayrıca 91 bin 469 kişi yaralanmıştır.

Bu olay, Gazze'deki insani durumu ve kayıplar karşısındaki uluslararası tepkileri yeniden gündeme getirdi.

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