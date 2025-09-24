Gazze'de 900 Bin Filistinli Zorla Göçü Reddediyor

Gazze hükümeti: 900 binden fazla kişi zoraki göçü reddediyor

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail'in yerinden etme çabalarına rağmen 900 binden fazla Filistinlinin Gazze şehri ve kuzeyinde yerlerini terk etmediğini açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in uyguladığı bombardıman ve soykırım iddialarına karşın bu kişilerin güneye doğru yerinden edilmeyi kabul etmediği belirtildi.

Son günlerdeki göç hareketliliği

Açıklamada, hükümet ekiplerinin son birkaç gündür İsrail saldırılarıyla eşzamanlı artan zorla yerinden etmeleri gözlemlediği vurgulandı. İsrail bombardımanının baskısı altında yaklaşık 335 bin Filistinlinin Gazze'deki evlerinden güney kesimine göç ettiği; bunlardan 24 binden fazlasının temel yaşam ihtiyaçlarından yoksunluk nedeniyle geri döndüğü ifade edildi. Ayrıca son 3 gün içinde Gazze'den ayrılmak zorunda kalanların sayısının 60 bine ulaştığı kaydedildi.

El-Mevasi ve ağır saldırılar

Ofisin açıklamasında, İsrail ordusunun Gazze'deki Filistinlilerin gitmelerini istediği Han Yunus'taki El-Mevasi bölgesi ile Refah'ın kuzeyinde yaklaşık bir milyon kişinin yaşadığı aktarıldı. İsrail'in 'güvenli bölge' olduğunu iddia ettiği El-Mevasi'nin 114'ten fazla hava saldırısına ve çok sayıda top atışına maruz kaldığı; üst üste yapılan katliamlarda 2 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Temel hizmetlerin çöküşü ve iddialar

Açıklamada, söz konusu bölgede hastane, altyapı, su, gıda, barınma, elektrik ve eğitim gibi temel hizmetlerin bulunmadığı, yaşamın neredeyse imkansız hale geldiği vurgulandı. Ayrıca İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin yalnızca %12'sini haritalarında sözde sığınma bölgesi olarak belirlediği ve 1,7 milyondan fazla insanı buraya sıkıştırmaya çalıştığı ifade edildi. Ofis, bunun bölgenin kuzeyini ve Gazze şehrini sakinlerinden boşaltmayı amaçlayan sistematik bir zorunlu yerinden etme politikasının parçası olduğunu ve 'toplama kampları kurma planı' çerçevesinde gerçekleştiğini; bunun tam teşekküllü bir savaş suçu ve uluslararası hukuku ihlal eden insanlığa karşı suç olduğunu dile getirdi.

Uluslararası çağrı

Medya Ofisi, uluslararası topluma, Birleşmiş Milletler'e ve uluslararası hukuk kurumlarına İsrail'in suçlarını durdurmaları, İsrailli liderleri yetkili mahkemelerde hesap vermeye zorlamaları ve sivillerin korunmasını, topraklarında güvenlik ve onur içinde kalma haklarını garanti altına almaları için etkili ve ciddi adımlar atma çağrısında bulundu.

Not: İsrailli bir ordu yetkilisi 19 Eylül'de yerel basına yaptığı açıklamada Gazze kentindeki 480 bin Filistinlinin güney bölgelere göç ettiğini söylemişti.