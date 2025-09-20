Gazze'de 900 binden fazla kişi yerini terk etmedi

Hükümetten kritik açıklama: Zorla göç ve bombardımanlara rağmen direniş devam ediyor

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Filistinlileri yerinden etme çabaları kapsamında uyguladığı bombardıman ve soykırım politikalarına rağmen 900 binden fazla Filistinlinin Gazze şehri ve kuzeyinde kararlı bir şekilde kaldığı bildirildi.

Açıklamada, İsrail'in uluslararası hukuk ve sözleşmeleri ihlal eden zorlama politikalarının bir parçası olarak yürütülen saldırılara rağmen bölge sakinlerinin güneye doğru zorla tahliyeyi reddettiği vurgulandı. Hükümet ekiplerinin son günlerde zorla yerinden etmelerde artış gözlemlediği belirtildi.

Metinde, İsrail bombardımanının baskısı altında yaklaşık 270 bin Filistinlinin Gazze'deki evlerinden güney kesimine göç ettiği, bunlardan 22 binden fazlasının güneyde temel yaşam ihtiyaçlarından yoksun kalmaları nedeniyle geri döndüğü kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, İsrail ordusunun Gazze kentindeki El-Mevasi bölgesini ve Refah'ın kuzeyini “güvenli bölge” olarak gösterme iddiasına rağmen El-Mevasi'nin 110'dan fazla hava saldırısına ve çok sayıda top atışına maruz kaldığı, üst üste yapılan saldırılarda 2 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Hükümet açıklaması, söz konusu bölgedeki hastane, altyapı, su, gıda, barınma, elektrik ve eğitim gibi temel hizmetlerin büyük oranda ortadan kalktığını, bu nedenle yaşamın neredeyse imkânsız hale geldiğini vurguladı. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin yalnızca yüzde 12'sini haritalarında sözde "sığınma" bölgesi olarak belirlediği ve 1,7 milyondan fazla insanı buraya sıkıştırmaya çalıştığına dikkat çekildi.

Ofis, bu uygulamaların bölgenin kuzeyini ve Gazze şehrini sakinlerinden boşaltmayı amaçlayan sistematik bir zorunlu yerinden etme politikasının parçası olduğunu; bunun ise tam teşekküllü bir savaş suçu ve uluslararası hukuku ile uluslararası insancıl hukuku ihlal eden bir insanlığa karşı suç teşkil ettiğini belirtti.

Açıklamada uluslararası topluma, Birleşmiş Milletler'e ve uluslararası hukuk kurumlarına çağrı yapılarak, İsrail'in suçlarını durdurmaları, İsrailli liderleri yetkili mahkemelerde hesap vermeye zorlamaları ve sivillerin korunmasını sağlayacak etkili adımlar atmaları istendi.

Öte yandan, İsrailli bir ordu yetkilisi dün yerel basına yaptığı açıklamada Gazze kentindeki 480 bin Filistinlinin güney bölgelere göç ettiğini bildirmişti.