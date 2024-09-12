Gazze'de 97 Hasta ve Yaralının Tıbbi Tahliyesi Gerçekleştirildi

Dünya Sağlık Örgütü'nden Önemli Açıklama

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de bulunan 97 hasta ve ağır yaralının Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'ye tahsil edildiğini duyurdu.

İsrail Saldırıları Altında Tahliye

Ghebreyesus, Gazze Şeridi'nde yaşanan tıbbi tahliyeye dair X sosyal medya platformunda paylaşımda bulundu. "DSÖ, BAE Dışişleri Bakanlığı ve diğer işbirlikçilerle birlikte Ekim 2023’ten bu yana en büyük tıbbi tahliyeyi gerçekleştirerek 97 hasta ve ağır yaralı ile 155 refakatçiyi tahliye etti." dedi.

Tahliye Süreci

Hastaların, özel tedavi için Abu Dabi'ye gitmek üzere Kerem Ebu Salim (Şalom) Kapısı üzerinden İsrail'deki Timna (Ramon) Havalimanı'na nakledildiğini belirten Ghebreyesus, burada 45 çocuk ve 52 yetişkinin bulunduğunu kaydetti.

Güvenlik Endişeleri ve Çağrı

Ciddi operasyonel zorluklar ve güvenlik endişeleri göz önünde bulundurulduğunda, DSÖ ve ortaklarının hastaların güvenle transferini sağladığını vurgulayan Ghebreyesus, "Tüm olası rotalar üzerinden tahliye koridorlarının kurulmasını talep ediyoruz. Sonuç olarak tüm hastalar için en iyi tedavi ateşkestir." ifadelerini kullandı.