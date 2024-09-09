Gazze'de Acil Gıda Yardımına İhtiyaç Var

Dünya Gıda Programı’ndan Acil Uyarı

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), Gazze Şeridi'nde yaşanan insani krizin derinleştiğini vurguladı. Yapılan açıklamada, 2.2 milyon insanın acil gıda ve geçim desteğine ihtiyaç duyduğu ifade edildi.

İsrail Saldırıları ve Gıda Krizi

WFP'nin Orta Doğu ve Kuzey Afrika Birimi, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, İsrail’in saldırıları sonucu Gazze’deki insanların zor bir dönemden geçtiğine dikkat çekti. "Bir ateşkes gerekmekte," denilen paylaşımda, tahliye emirlerinin yardım dağıtımını engellediği kaydedildi.

Küresel Gıda Krizi Raporu'na Göre Durum Ciddi

Küresel Gıda Krizine Karşı Küresel Ağ tarafından yayınlanan raporda, Gazze Şeridi'nin tarihteki en ciddi gıda krizi çeken bölge olmaya devam ettiği belirtildi.

Filistinlerdeki Açlık İddiaları

BM Gıda Hakkı Özel Raportörü Michael Fakhri, Gazze’deki mevcut durumu değerlendirerek, bu bölgedeki Filistinlilerin, Aralık 2023 itibarıyla global açlık oranlarının yüzde 80'ini oluşturduğunu açıkladı. Fakhri, bu durumu bir "açlık kampanyası" olarak nitelendirdi.

Ölü Sayısı ve Altyapı Hasarları

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda en az 40,972 Filistinli yaşamını yitirdi, bunlar arasında 16,715 çocuk ve 11,308 kadın bulunuyor. Ayrıca, 94,761 kişi yaralandı. Enkaz altında pek çok kaybın olduğu, aynı zamanda sivil altyapının da hedef alındığı bildirildi.

Gazze’de acil durumun ele alınması ve yardımların ulaştırılması için uluslararası kamuoyunun harekete geçmesi gerektiği vurgulanıyor.