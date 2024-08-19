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Gazze'de Acımasız Saldırılar Sürüyor

Son 48 saatte Gazze'de yaşanan şiddetli saldırılar sonucu pek çok insan hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 19.08.2024 16:15
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 16:15
Gazze'de Acımasız Saldırılar Sürüyor

BM Yetkilisinden Gazze Açıklaması

UNRWA Gazze ofisinin Kıdemli İletişim Görevlisi Louise Wateridge, son 48 saatte bölgenin acımasız saldırılara maruz kaldığını belirtti.

Gazze'deki Gelişmeler

Wateridge, BBC Radyo 4 Today programına yaptığı mülakatta, "Gazze Şeridi son iki günde yoğun bombardıman ve saldırılara maruz kaldı." şeklinde konuştu.

"Birkaç gün önce insani bölgeler olarak tanımlanan alanlar, artık askeri operasyonların merkez üssü haline geldi. Gazze'deki Filistinliler sadece hayatta kalmayı umut ediyor." ifadelerini kullandı.

İnsan Kaybı ve Yaralı Sayısı

7 Ekim 2023 tarihinden bu yana gerçekleşen saldırılar sonucunda, en az 40.139 Filistinli yaşamını yitirirken, bunların 16.314'ü çocuk, 10.980'i kadın. Ayrıca, 92.743 kişi yaralandı.

Sivil Altyapının Tahribi

Ülkede yaşanan çatışmalar sırasında, sivil altyapının hedef alınması nedeniyle hastaneler ve eğitim kurumları büyük zarar gördü. Enkaz altındaki kayıpların ise binlerle ifade edildiği bildiriliyor.

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