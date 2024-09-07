Gazze'de Açlık Faciası: Bir Çocuk Daha Hayatını Kaybetti

İsrail'in Saldırıları ve Açlık Krizi

Gazze Şeridi'nde, İsrail güçlerinin 7 Ekim 2023'ten bu yana süren saldırıları sonucunda büyük bir insani kriz derinleşiyor. Bu süreçte, yardım girişlerinin engellenmesi nedeniyle bölgedeki sağlık durumu kritik bir aşamaya ulaştı.

Bir Çocuğun Trajik Ölümü

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın bildirdiğine göre, Gazze'de küçük yaştaki Yakin el-Estal isimli bir çocuk yetersiz beslenme ve yeterlik tedavi eksikliği nedeniyle hayatını kaybetti. Estal'ın ölümüyle birlikte, Gazze'de açlıktan dolayı ölen çocukların sayısı 37'ye yükseldi.

Sosyal Medyada Tepkiler

Birçok yerel aktivist, Estal'ın hastanedeyken yardım beklerken yaşadığı son anları sosyal medya üzerinde paylaştı ve "Çocuk Estal, birilerinin hayatını kurtarması için harekete geçmesini beklerken son nefesini verdi." şeklinde mesajlar paylaştı.

Açlık ve İnsani Yardım İhtiyacı

Gazze'deki hükümetin medya ofisi, 3 Haziran 2023'te yaptığı bir açıklamada, bölgedeki 3 bin 500 çocuğun açlık nedeniyle ölüm tehdidiyle karşı karşıya olduğunu bildirmişti. 17 Haziran'da ise, İsrail ve ABD yönetimlerinin insani yardımları siyasi bir baskı aracı olarak kullandığı ve bu durumun açlık krizini derinleştirdiği ifade edildi.

Çocuklar ve Kadınlar En Çok Etkilenenler

7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail tarafından yapılan saldırılarda, en az 40.939 Filistinli, aralarında 16.715 çocuk ve 11.308 kadının da bulunduğu sayıda insan hayatını kaybetti. Bu durum, bölgede yaşanan insani krizin boyutunu gözler önüne seriyor.