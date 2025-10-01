Gazze'de Açlık Felaketi: Ölü Sayısı 455'e Yükseldi

Gazze'de İsrail ablukası ve saldırıları nedeniyle açlıktan ölenlerin sayısı 455'e yükseldi; Sağlık Bakanlığı son 24 saatte iki ölüm bildirdi.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 13:01
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 13:01
İsrail'in saldırıları ve uyguladığı sıkı abluka nedeniyle Gazze Şeridi'nde yaşanan kıtlık, açlıktan can kayıplarının artmasına yol açıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 455'e yükseldiği bildirildi.

Kayıplar ve Resmi Veriler

Açıklamada, İsrail ordusunun bölgeye dayattığı açlık krizinin yol açtığı can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı. Son 24 saatte 2 Filistinlinin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle öldüğü ifade edilirken, 7 Ekim 2023'ten bu yana açlıktan ölenlerin sayısının 151'i çocuk olmak üzere toplam 455 olduğu belirtildi.

Birleşmiş Milletler destekli Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) tarafından Gazze kentinde kıtlık ilan edildiği 22 Ağustos'tan bu yana ise 36'sı çocuk olmak üzere 177 kişinin açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiği kaydedildi.

İnsani Felaket ve Etkileri

Gazze, su, ilaç, tıbbi gereç ve hijyen malzemesinin bulunamadığı, açlığın yayıldığı büyük bir insani felaketi yaşıyor. Başta çocuklar olmak üzere yaşam koşullarının ağırlaştığı bölgede, yerel ve uluslararası çevreler İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak kullandığını" belirtiyor.

Sivil altyapıyı tahrip ederek Gazze'nin %88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Yerinden Edilenler ve Yaşam Koşulları

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de, saldırılar ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyon'a ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği bildiriliyor. Temel malzemelerden yoksun şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalık ortamlarda, hijyen eksikliğinin lavaboları bile yetersiz bıraktığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

Bu koşullar bulaşıcı hastalıkların yayılmasına zemin hazırlarken, sağlık ve temel yaşam hizmetlerine erişim ciddi şekilde engellenmiş durumda.

Saldırılar ve Güvenlik Durumu

İsrail ordusu, günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve barındıkları sivil noktaları hedef alıyor. Bölgedeki insani kriz, hem can kayıplarını hem de insani yardım erişimini derinleştiriyor.

