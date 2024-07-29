Gazze'de Açlık Krizi: Bir Çocuk Daha Hayatını Kaybetti

Gazze'de Açlık Tehditi Devam Ediyor

Gazze Şeridi, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in sürdürdüğü saldırıların ve yardım girişlerinin engellenmesinin, büyük bir insani krize yol açtığı bir dönemden geçiyor. Son olarak, bölgede yetersiz beslenmeden kaynaklanan bir başka ölüm haberi geldi.

Enes et-Tatar Hayatını Kaybetti

Uluslararası haber ajansı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Gazze'nin kuzeyinde bulunan el-Ehli Baptist Hastanesi'nde tedavi gören 6 yaşındaki Enes et-Tatar, yetersiz beslenme yüzünden yaşamını yitirdi.

Açlık Krizi Hızla Yayılıyor

Han Yunus'ta bulunan Nasır Tıp Kompleksi'nin Çocuk Bakım Bölümü Başkanı Hatem el-Hur, devam eden bombardımanın ve ablukanın açlık krizini derinleştirdiğini vurguladı. El-Hur, yetersiz beslenme vakalarının ciddi bir biçimde arttığını ve hastanelerde yer kalmadığını ifade etti.

Ölümler Artıyor

Gazze'deki hükümetin medya ofisi, 3 Haziran'da yaptığı açıklamada, bölgede 3,500 çocuğun açlık nedeniyle ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu duyurdu. 17 Haziran'da yapılan bir diğer açıklamada ise, insani yardım konusunun siyasi bir baskı aracı olarak kullanıldığı ve bu durumun açlık krizini daha da derinleştirdiği belirtildi.

Filistinli sağlık kaynakları, 22 Haziran'da yaptıkları açıklamada 7 Ekim'den itibaren yetersiz beslenme nedeniyle 44 çocuğun yaşamını yitirdiğini duyurdu. Bu durum, bölgede yaşanan insani krizin boyutlarını gözler önüne seriyor.