Gazze'de açlık krizi: Son 24 saatte 2'si çocuk 6 kişi öldü

Gazze'de son 24 saatte 2'si çocuk 6 kişi açlıktan öldü; 7 Ekim'den bu yana açlık kaynaklı ölümler 393'e yükseldi.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 11:10
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 11:10
Sağlık Bakanlığı ve IPC verileri durumu netleştiriyor

İsrail'in saldırıları ve ablukasıyla kıtlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 2'si çocuk 6 Filistinli açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, açlıktan hayatını kaybedenlere ilişkin son bilgiler paylaşıldı. Açıklamada, son 24 saatte 2'si çocuk 6 Filistinlinin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

7 Ekim 2023'ten bu yana açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısı 140'ı çocuk olmak üzere 393'e yükseldi.

Birleşmiş Milletlerin (BM) desteklediği Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması'nın (IPC) 22 Ağustos'taki açıklamasıyla Gazze'de kıtlık ilan etmesinden bu yana 25'i çocuk 115 kişi açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdi.

İnsani felaket ve yerinden edilme

IPC, Gazze kentinde 'kıtlık durumu' ilan ederek bunun eylül sonuna kadar Deyr el-Belah ve Han Yunus kentlerine yayılabileceğini bildirmişti.

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı ablukası altındaki Gazze Şeridi, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı bir insani felaketi yaşıyor. Başta çocuklar olmak üzere açlık nedeniyle ölümler artıyor; yerel ve uluslararası çevreler İsrail'in 'açlığı ve susuzluğu silah olarak' kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı tahrip ederek Gazze'nin %88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor. Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de, yerinden edilenlerin sayısı 2 milyona ulaştı; çok sayıda kişi defalarca yerinden edildi.

Temel malzemelerden yoksun şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalık okullarda hijyen eksikliği ve bulaşıcı hastalık riskleriyle hayatta kalmaya çalışıyor. İsrail ordusu ise günlük saldırılarla çadırları ve sivil barınakları hedef alıyor.

İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 64 bin 368 Filistinli hayatını kaybetti, 162 bin 367 kişi yaralandı.

