Gazze'de Açlık Krizi: Son 24 Saatte 5 Kişi Daha Öldü, Toplam 447

Gazze'de son 24 saatte 5 kişi açlık nedeniyle yaşamını yitirdi; 7 Ekim'den bu yana açlık ölümleri 147'si çocuk olmak üzere 447'ye ulaştı.

Yayın Tarihi: 21.09.2025 17:15
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 17:15
Gazze'de Açlık Krizi: Son 24 Saatte 5 Kişi Daha Öldü, Toplam 447

Gazze'de açlık can alıyor: Son 24 saatte 5 ölüm daha

Gazze Şeridi'nde, İsrail'in saldırıları ve ablukası nedeniyle ağırlaşan kıtlık koşulları altında son 24 saatte 5 Filistinli daha açlık ve yetersiz beslenme sonucu hayatını kaybetti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu ölümlerin kaydedildiği ve bölgedeki açlık krizinin derinleşmeye devam ettiği belirtildi.

Kaybedilenlerin sayısı ve IPC uyarısı

Açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana açlıktan yaşamını yitirenlerin sayısının 147'si çocuk olmak üzere 447'ye yükseldiği vurgulandı.

Birleşmiş Milletlerin (BM) desteklediği Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırmasının (IPC) Gazze kentinde kıtlık ilan ettiği 22 Ağustos'tan bu yana ise 32'si çocuk 169 kişinin açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi. IPC, kıtlık durumunun eylül sonuna kadar Gazze'nin Deyr el-Belah ve Han Yunus kentlerine yayılabileceği uyarısında bulunmuştu.

İnsani felaket ve yerinden edilmeler

Gazze Şeridi, su, ilaç, tıbbi gereç ve hijyen malzemelerinin bulunmadığı bir insani felaketle karşı karşıya bulunuyor. Özellikle çocukların açlıktan ölme vakaları artarken, yerel ve uluslararası çevreler İsrail'i "açlığı ve susuzluğu silah olarak kullanmakla" suçluyor.

İsrail ordusunun sivil altyapıyı tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıktığı, sürdürülen saldırılar ve sürgün emirleri sonucu nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan bölgede yerinden edilenlerin sayısının 2 milyon'a ulaştığı ve birçok kişinin defalarca yer değiştirmek zorunda kaldığı kaydediliyor.

Temel malzemelerden yoksun kalan yerinden edilmiş Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalık okullarda, hijyen malzemesi eksikliği ve yetersiz lavabolar nedeniyle bulaşıcı hastalık riskinin yüksek olduğu koşullarda hayatta kalma mücadelesi veriyor. İsrail ordusu ise günlük saldırılarla yerinden edilenlerin barındığı çadırları ve sivil bölgeleri hedef alıyor.

Gazze'de açlık krizi, hem insani yardım erişiminin kısıtlanması hem de yoğun mevzi ve altyapı tahribatı nedeniyle derinleşiyor; bölgedeki can kayıpları ve insani ihtiyaçlar artarak sürüyor.

İLGİLİ HABERLER

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erdoğan: Trump Görüşmesi Bölgedeki Savaşların Durdurulmasına Katkı Sağlayacak
2
KADEM'in Kadın Girişimcileri TEKNOFEST Standında
3
SANCAR SİDA envantere girdi — Mavi Vatan güvenliğinde görev başı
4
Beykoz'da 4. Yırtıcı Göçü Gözlem Etkinliği: Kartal, Şahin ve Atmaca Uçuşu İzledi
5
Kassam Tugayları: Cibaliya'da 1 İsrail Askeri Keskin Nişancı Ateşiyle Vuruldu
6
61 Şehit Yakını Umre Ziyaretini Tamamlayıp Yurda Döndü
7
Bint Cubeyl'de Saldırı: İsrail'in Vuruşunda 3'ü Çocuk 5 Kişi Öldü

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü