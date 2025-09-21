Gazze'de Açlık Krizi: Son 24 Saatte 5 Kişi Daha Öldü, Toplam 447

Gazze'de açlık can alıyor: Son 24 saatte 5 ölüm daha

Gazze Şeridi'nde, İsrail'in saldırıları ve ablukası nedeniyle ağırlaşan kıtlık koşulları altında son 24 saatte 5 Filistinli daha açlık ve yetersiz beslenme sonucu hayatını kaybetti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu ölümlerin kaydedildiği ve bölgedeki açlık krizinin derinleşmeye devam ettiği belirtildi.

Kaybedilenlerin sayısı ve IPC uyarısı

Açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana açlıktan yaşamını yitirenlerin sayısının 147'si çocuk olmak üzere 447'ye yükseldiği vurgulandı.

Birleşmiş Milletlerin (BM) desteklediği Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırmasının (IPC) Gazze kentinde kıtlık ilan ettiği 22 Ağustos'tan bu yana ise 32'si çocuk 169 kişinin açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi. IPC, kıtlık durumunun eylül sonuna kadar Gazze'nin Deyr el-Belah ve Han Yunus kentlerine yayılabileceği uyarısında bulunmuştu.

İnsani felaket ve yerinden edilmeler

Gazze Şeridi, su, ilaç, tıbbi gereç ve hijyen malzemelerinin bulunmadığı bir insani felaketle karşı karşıya bulunuyor. Özellikle çocukların açlıktan ölme vakaları artarken, yerel ve uluslararası çevreler İsrail'i "açlığı ve susuzluğu silah olarak kullanmakla" suçluyor.

İsrail ordusunun sivil altyapıyı tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıktığı, sürdürülen saldırılar ve sürgün emirleri sonucu nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan bölgede yerinden edilenlerin sayısının 2 milyon'a ulaştığı ve birçok kişinin defalarca yer değiştirmek zorunda kaldığı kaydediliyor.

Temel malzemelerden yoksun kalan yerinden edilmiş Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalık okullarda, hijyen malzemesi eksikliği ve yetersiz lavabolar nedeniyle bulaşıcı hastalık riskinin yüksek olduğu koşullarda hayatta kalma mücadelesi veriyor. İsrail ordusu ise günlük saldırılarla yerinden edilenlerin barındığı çadırları ve sivil bölgeleri hedef alıyor.

Gazze'de açlık krizi, hem insani yardım erişiminin kısıtlanması hem de yoğun mevzi ve altyapı tahribatı nedeniyle derinleşiyor; bölgedeki can kayıpları ve insani ihtiyaçlar artarak sürüyor.