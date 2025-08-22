Gazze'de Açlık Ölümleri 273’e Yükseldi: Son 24 Saatte 2 Kayıp

Gazze'de Açlık Ölümleri 273’e Yükseldi

İsrail'in saldırıları ve sıkı ablukası altında bulunan Gazze Şeridi'nde, açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı artmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre son 24 saatte 2 Filistinli kadın daha yaşamını yitirdi ve toplam can kaybı 273'e ulaştı.

Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, bölgede açlıktan ölenlere ilişkin güncel verileri paylaştı. Burş, 7 Ekim 2023'ten bu yana açlıktan yaşamını yitirenlerin arasında 112'si çocuk olmak üzere toplam 273 kişinin bulunduğunu bildirdi.

Bebek ve sivil kayıplar

Hastane kaynakları ayrıca Gazze’nin güneyindeki Han Yunus kentinde yaşayan 5 aylık Filistinli bebek Gadir Bireyka'nın bu sabah şiddetli yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

İnsani felaket ve temel ihtiyaç eksikliği

İsrail'in uyguladığı ablukayla birlikte Gazze Şeridi, su, ilaç, tıbbi gereç ve hijyen malzemesi yokluğunun derinleştiği bir insani felaketle karşı karşıya. Başta çocuklar olmak üzere bölgede açlık nedeniyle ölümler artıyor. Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Yerinden edilme ve altyapı tahribi

Sivil altyapıyı tahrip eden İsrail ordusunun saldırıları sonucu Gazze'nin yüzde 88'i ağır zarar gördü. Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de saldırılar ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısı 2 milyon seviyesine ulaşırken, çok sayıda kişi defalarca yer değiştirdi.

Hayatta kalma koşulları

Temel malzemelerden yoksun şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalık barınaklarda yaşamaya çalışıyor. Hijyen malzemelerinin eksikliğinden dolayı lavaboların bile yetersiz olduğu okullarda bulaşıcı hastalıklar yayılıyor. Bu koşullar, açlık ve sağlık krizini daha da derinleştiriyor.

Saldırılar ve hedef alınan siviller

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği operasyonlarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve sivil barınakları hedef alıyor. Sürgün emirleriyle yerinden edilen Filistinliler, sık sık kaldıkları bölgelerde saldırılara maruz kalıyor.

Not: Haberde geçen özel isimler, tarihler ve sayısal veriler kaynak metinde yer aldığı şekilde korunmuştur.