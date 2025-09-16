Gazze'de Açlık Ölümleri: Son 24 Saatte 1'i Çocuk 3 Kişi Daha

İsrail'in saldırıları ve ablukası altında kıtlıkla boğuşan Gazze Şeridi'nde, son 24 saatte 1'i çocuk 3 Filistinli daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı verileri

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısının 146'sı çocuk olmak üzere 428'e yükseldiği duyuruldu.

Ayrıca, Birleşmiş Milletlerin desteklediği Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) tarafından Gazze kentinde 22 Ağustos'ta ilan edilen kıtlık duyurusundan bu yana 31'i çocuk 150 kişinin açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi. IPC, Gazze kentinde ilan edilen "kıtlık durumu"nun eylül sonuna kadar Deyr el-Belah ve Han Yunus'a yayılabileceğini bildirmişti.

İnsani kriz derinleşiyor

İsrail'in operasyonları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı ablukası sonucu Gazze Şeridi, su, ilaç, tıbbi gereç ve hijyen malzemesi yokluğuyla karşı karşıya olan bir insani felaket yaşıyor. Başta çocuklar olmak üzere, bölgede açlık nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor.

Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını vurguluyor. Sivil altyapıyı hedef alarak Gazze'nin %88'ini tahrip eden İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden edilen Filistinlileri sıkça barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de, saldırılar ve sürgünlerle yerinden edilenlerin sayısı 2 milyon'a ulaşmış durumda. Yerinden edilenler, temel malzemelerden yoksun olarak derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalık ortamlarda, hijyen eksikliğinin olduğu okullarda hayatta kalmaya çalışıyor; bulaşıcı hastalıklar yayılıyor.

İsrail ordusunun günlük düzenlediği saldırılar, yerinden edilenlerin çadırlarını ve barındıkları sivil noktaları hedef almayı sürdürüyor.