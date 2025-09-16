Gazze'de Açlık Ölümleri: Son 24 Saatte 1'i Çocuk 3 Kişi Daha

Gazze'de son 24 saatte 1'i çocuk 3 kişi açlıktan öldü; 7 Ekim'den bu yana açlıktan ölenlerin sayısı 428'e yükseldi.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 10:36
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 10:36
Gazze'de Açlık Ölümleri: Son 24 Saatte 1'i Çocuk 3 Kişi Daha

Gazze'de Açlık Ölümleri: Son 24 Saatte 1'i Çocuk 3 Kişi Daha

İsrail'in saldırıları ve ablukası altında kıtlıkla boğuşan Gazze Şeridi'nde, son 24 saatte 1'i çocuk 3 Filistinli daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı verileri

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısının 146'sı çocuk olmak üzere 428'e yükseldiği duyuruldu.

Ayrıca, Birleşmiş Milletlerin desteklediği Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) tarafından Gazze kentinde 22 Ağustos'ta ilan edilen kıtlık duyurusundan bu yana 31'i çocuk 150 kişinin açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi. IPC, Gazze kentinde ilan edilen "kıtlık durumu"nun eylül sonuna kadar Deyr el-Belah ve Han Yunus'a yayılabileceğini bildirmişti.

İnsani kriz derinleşiyor

İsrail'in operasyonları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı ablukası sonucu Gazze Şeridi, su, ilaç, tıbbi gereç ve hijyen malzemesi yokluğuyla karşı karşıya olan bir insani felaket yaşıyor. Başta çocuklar olmak üzere, bölgede açlık nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor.

Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını vurguluyor. Sivil altyapıyı hedef alarak Gazze'nin %88'ini tahrip eden İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden edilen Filistinlileri sıkça barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de, saldırılar ve sürgünlerle yerinden edilenlerin sayısı 2 milyon'a ulaşmış durumda. Yerinden edilenler, temel malzemelerden yoksun olarak derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalık ortamlarda, hijyen eksikliğinin olduğu okullarda hayatta kalmaya çalışıyor; bulaşıcı hastalıklar yayılıyor.

İsrail ordusunun günlük düzenlediği saldırılar, yerinden edilenlerin çadırlarını ve barındıkları sivil noktaları hedef almayı sürdürüyor.

İLGİLİ HABERLER

O ilde Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Burs ve Başvuru Şartları

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

Balıkesir'de Ücretsiz Beslenme Paketi Desteği Başvuruları Başladı

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ozon Tabakasındaki İyileşme Küresel Isınmayı Tahminlerden İki Kat Fazla Artırabilir
2
Türk Çorapları Avrupa'nın Gözdesi: 2020-2024'te 6,1 Milyar Dolar İhracat
3
İsrail Gazze'de 1 Milyon Filistinliyi Göçe Zorluyor – 1891 Ölü
4
Netanyahu: Yolsuzluk Duruşmasında Gazze'ye Güçlü Operasyon Başlattık
5
MEB'den 'Dijital Dünyada Çocuk Hakları' Dersi: 17-18 Eylül'de Uygulanacak
6
Ulaştırma Yatırımlarının 2026-2028 Rotası: Lojistik ve Raylı Sistem Önceliği
7
Cennetin Çocukları TRT 1'de Başladı: Gala ve İlk Bölüm İzleyiciyle Buluştu

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa

Kamu Çalışanlarına Kışlık Kıyafet Zorunluluğu: 15 Eylül'de Ceket ve Kravat Zorunlu

İşCep'te Rent Go ile %40 İndirim — Eylül Sonuna Kadar

O ilde Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Burs ve Başvuru Şartları

Balıkesir'de Ücretsiz Beslenme Paketi Desteği Başvuruları Başladı

MEB ve Bilicra'dan Öğretmenlere Eylül'de %25 Teknoloji İndirimi

Milyonluk Kamu İhaleleri: Kütahya, Bartın ve Bursa

Sağlık Bakanlığı'ndan 17 Bin Personel Alımı: Eylül İlanı ve Başvuru Detayları

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor