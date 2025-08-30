DOLAR
Gazze'de açlıktan 10 ölüm: 3'ü çocuk

Gazze'de son 24 saatte 3'ü çocuk 10 kişi açlıktan yaşamını yitirdi; 7 Ekim 2023'ten bu yana açlık kaynaklı ölümler 332'ye çıktı.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 11:58
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 11:58
Gazze Şeridi'nde, İsrail'in saldırıları ve ablukası nedeniyle artan kıtlık koşullarında son 24 saatte 3'ü çocuk olmak üzere 10 Filistinli açlık ve yetersiz beslenme sonucu hayatını kaybetti.

Resmi rakamlar ve artan can kayıpları

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte kaydedilen ölümlere ilişkin bilgiler paylaşıldı. Açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana açlıktan yaşamını yitirenlerin sayısının 124'ü çocuk olmak üzere 332'ye yükseldiği belirtildi.

BM destekli IPC raporu ne diyor?

Birleşmiş Milletler'in desteklediği Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) tarafından yayımlanan son raporda, "15 Ağustos 2025 itibarıyla Gazze kentindeki kıtlığın \"felaket seviyesi\" olarak bilinen 5. seviyede olduğunun kanıtlarla doğrulandığı" bildirildi. Raporda ayrıca, "22 ay süren acımasız çatışmaların ardından Gazze Şeridi'nde yarım milyondan fazla insan açlık, yoksulluk ve ölümle karakterize felaket koşullarıyla karşı karşıya." tespiti yer aldı.

İnsani kriz ve yerinden edilmeler

İsrail'in saldırıları ve sıkı abluka altında bulunan Gazze Şeridi, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesi başta olmak üzere temel ihtiyaçların yokluğuyla karşı karşıya. Gazze'de nüfus yaklaşık 2,3 milyon iken, saldırılar ve sürgün kararları sonucu yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı ve birçok kişinin defalarca yer değiştirdiği bildiriliyor.

Yerinden edilen Filistinliler, temel malzemelerden yoksun şekilde derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalık mekânlarda, hijyen imkânlarının yetersiz olduğu okullarda yaşamaya çalışıyor. Bu koşullar bulaşıcı hastalık riskini artırırken, başta çocuklar olmak üzere açlığa bağlı ölümler yükseliyor. Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Saldırılar ve altyapı tahribatı

İsrail ordusunun sivil altyapıyı tahrip ettiği, Gazze'nin %88'inin yıkıldığı ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sık sık barındıkları bölgelerin hedef alındığı belirtiliyor. Ordu tarafından düzenlenen operasyonlarda, yerinden edilenlerin çadırları ve barındıkları sivil noktaların bombalandığı aktarılıyor.

Uluslararası toplumun uyarılarına rağmen insani ulaşımın kısıtlandığı bölgede, açlıkla mücadele eden siviller kritik yardımların hızla ulaştırılmasını bekliyor.

