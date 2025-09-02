Gazze'de Ağustos'ta 185 Kişi Açlıktan Öldü: 43 Bin Çocuk Yetersiz Besleniyor

Gazze'de Ağustos'ta 185 Kişi Açlıktan Öldü

Filistin Sağlık Bakanlığı: Kıtlık etkileri derinleşiyor

Gazze Şeridi'nde İsrail'in saldırıları ve ablukası sonucu yaşanan kıtlığın etkileri artarken, ağustos ayında yetersiz beslenme nedeniyle 185 Filistinli yaşamını yitirdi. Bu veriyi Filistin Sağlık Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamayla duyurdu.

BM destekli Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması'nın (IPC) 22 Ağustos tarihli kıtlık ilanından bu yana ise 12'si çocuk olmak üzere 70 kişinin açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığı ayrıca 5 yaş altı yaklaşık 43 bin çocuğun yetersiz beslenme sorunu ile karşı karşıya olduğunu aktardı.

55 binden fazla hamile ve emziren anne de yetersiz beslenme tehdidi altında bulunuyor; bu annelerin yüzde 67'sinin anemi olduğu ifade edildi.

Bakanlık, mevcut göstergelerin riskli olduğunu, acil müdahale kapasitesinin sınırlı kaldığını ve gıda ile tıbbi malzeme eksikliğinin durumu ağırlaştırdığını vurguladı.

7 Ekim 2023'ten bu yana açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısı, 130'u çocuk olmak üzere 361e yükseldi.

IPC'nin son raporunda, "15 Ağustos 2025 itibarıyla Gazze kentindeki kıtlığın 'felaket seviyesi' olarak bilinen 5. seviyede olduğunun kanıtlarla doğrulandığı" belirtilmiş; raporda ayrıca "22 ay süren acımasız çatışmaların ardından Gazze Şeridi'nde yarım milyondan fazla insan açlık, yoksulluk ve ölümle karakterize felaket koşullarıyla karşı karşıya" tespiti yer almıştı.

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan ablukası altındaki Gazze, su, ilaç, tıbbi gereç ve hijyen malzemesi kıtlığı ile karşı karşıya bir insani felaket yaşıyor. Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de, saldırılar ve sürgün emirleri sonucu yerinden edilenlerin sayısı 2 milyona ulaştı. Çok sayıda kişi defalarca yerinden edildi.

Temel malzemelerden yoksun şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya yoğun kalabalıklar içinde, hijyen eksikliği nedeniyle lavabo ve temel altyapı yetersizliğinde yaşam mücadelesi veriyor. İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve barındıkları sivil noktaları hedef alıyor.