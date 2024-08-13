Gazze'de Aile Felaketi: Filistinli Baba İkiz Bebeklerini ve Eşini Kaybetti

Gazze'de Trajik Olay

Gazze Şeridi’nin Deyr el-Belah bölgesinde, yeni doğan ikiz bebeklerinin doğum belgesini almak için evinden çıkan Filistinli baba Muhammed Ebu el-Kumsan, dışarıda bulunduğu sırada ailesinin tamamını kaybetti.

İkizlerin Mutluluğu Kısa Süreli Oldu

Üç gün önce ikiz bebek sahibi olan Muhammed ve eşi Cumane Arife, sığındıkları evde mutluluklarını yaşıyorlardı. Fakat, bebeklerinin belgelerini almak için çıktığı dışarıda, İsrail ordusu tarafından bombalanan evlerine döndüğünde acı bir gerçekle yüzleşti.

Haberin Şokunu Yaşadı

Hızla Aksa Şehitleri Hastanesi’ne giden Ebu Kumsan, elinde ikiz bebeklerinin doğum belgeleri ile kaybettiklerini öğrenmeden hastaneye varabilmeyi umdu. Hastane kapısında, bebekleri Aysel ve Aser’in yanı sıra eşi Cumane’nin cansız bedenlerini gördüğünde gözyaşlarına boğuldu.

Doğum Belgeleri Kayıpların Henüz Yenisi

Ebu Kumsan, "Aysel ve Aser’in doğum belgelerini çıkarttım, ama ben onlardan daha talihsizim," diyerek acısını ifade etti. Bebeklerinin doğum belgesini almak için gittiği sırada telefonu çaldı ve evlerinin bombalandığına dair haber aldı.

Yalnızca Üç Gün Önce Dünyaya Geldiler

Baba, "Onlar yalnızca üç gün önce doğdular, ne suçu vardı ki onlara böyle bir şey yapıldı?" diyerek sorguladı. Eşinin ve bebeklerinin yokluğu onun için dayanılmaz bir acıydı.

İsrail Saldırılarının Sonuçları

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda, 7 Ekim tarihinden bu yana 16 bin 314’ü çocuk ve 10 bin 980’i kadın olmak üzere toplamda 39 bin 929 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Saldırılar altında yaşam mücadelesi veren halk, hastanelere ve eğitim kurumlarına sığınmak zorunda kalıyor.