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Gazze'de Aile İstatistikleri: 1206 Aile Nüfustan Silindi

İsrail'in saldırıları sonucunda Gazze'de binlerce aile nüfustan silindi. Katliamlarla ilgili resmi açıklamalar yapıldı.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 21:01
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 21:01
Gazze'de Aile İstatistikleri: 1206 Aile Nüfustan Silindi

İsrail Saldırıları ve Gazze'deki Aile Nüfus Kaybı

7 Ekim 2023'ten itibaren İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırılar sonucu, 1206 Filistinli aile nüfustan silinmiştir. Bu durum, Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklama ile kaydedilmiştir.

Katliamlar ve Ailelerin Durumu

Gazze Sağlık Bakanlığı, bir yıl boyunca gerçekleştirilen katliamların toplamda 6 bin 587 olduğunu vurgulamaktadır. Bu süre zarfında 1206 ailenin tüm üyeleri yaşamlarını yitirmiş, dolayısıyla bu aileler nüfustan silinmiştir. Ailelerin Hayatta Kalma Oranı:

Açıklamada, 2 bin 271 ailenin sadece bir bireyinin hayatta kaldığı, 3 bin 110 ailenin ise birden fazla ferdinin yaşamda olduğu bilgisi yer almıştır. Gazze hükümetinin Medya Ofisi, 2 Ekim’de 902 ailenin tamamen nüfustan silindiğini de duyurmuştur.

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