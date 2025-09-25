Gazze'de Alıkonulan Dr. Hüsam Ebu Safiyye'nin Sağlık Durumu Endişe Verici

PHRI, Dr. Hüsam Ebu Safiyye'nin kötü muamele ve ihmal sonucu 25 kilo kaybettiğini, uyuz ve kalp rahatsızlığı için tedavi talebinin karşılanmadığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 22:44
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 22:44
Ziyaret ve PHRI'nin Açıklaması

İnsan Hakları İçin Doktorlar Örgütü (PHRI), İsrail'in 27 Aralık 2024'ten bu yana alıkoyduğu Kemal Advan Hastanesi Müdürü Dr. Hüsam Ebu Safiyye'nin sağlık durumunun endişe verici olduğunu duyurdu.

PHRI avukatı Nasır Odeh'in işgal altındaki Batı Şeria'daki Ofer Hapishanesine bugün sabah yaptığı ziyarette elde edilen bulgulara göre, Dr. Ebu Safiyye Mart'tan bu yana hakim karşısına çıkarılmadı ve hakkında herhangi bir suçlama ile gözaltı gerekçesi hakkında bilgilendirme yapılmadı.

Sağlık Durumu ve İhmal İddiaları

PHRI açıklamasında, kötü muamele ve ihmal nedeniyle Dr. Ebu Safiyye'nin ciddi sağlık sorunları yaşadığı; yetersiz beslenme sonucu 25 kilo kaybettiği belirtildi. Uyuz hastalığına yakalandığı, bu nedenle defalarca doktora görünme talebinde bulunduğu ancak taleplerinin yanıtsız bırakıldığı bildirildi.

Geçmişte yaşadığı kalp rahatsızlığı nedeniyle uzman doktora sevk talebinin de henüz karşılanmadığı, yüksek tansiyon hastalığı nedeniyle düzenli ilaç kullanması gereken Dr. Ebu Safiyye'nin hapishanede hiçbir doktor tarafından muayene edilmediği kaydedildi.

Alıkonma Koşulları ve Talepler

Ziyaret sırasında Dr. Ebu Safiyye'nin, alıkonulduğu sürede aynı kıyafetlerle tutulduğu ve gözaltında tutulmasının tek gerekçesinin Gazze Sağlık Bakanlığı'na bağlı bir sağlık çalışanı olması olduğunu söylediği aktarıldı. Dr. Ebu Safiyye, hukuksuz gözaltının sonlandırılması için uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı.

PHRI'nın Genel İddiaları ve Çağrısı

PHRI ayrıca, İsrail'in 100'den fazla Gazzeli sağlık çalışanını keyfi şekilde gözaltına aldığı bilgisini paylaştı. PHRI Tutuklular ve Mahkumlar Birimi Direktörü Naci Abbas, Dr. Ebu Safiyye’nin durumunun Gazze’deki sağlık ekiplerine yönelik sistematik ihlallerin örneği olduğunu belirterek tüm tıbbi personelin derhal serbest bırakılmasını talep etti.

Kemal Advan Hastanesi Baskını ve Son Gelişmeler

İsrail ordusu, 27 Aralık 2024'te Kemal Advan Hastanesini kuşatmış, sağlık personelini ve yaralıları zorla dışarı çıkarmış ve hastanenin bazı bölümlerini ateşe verdiği bildirilmişti. Gazze'deki Filistin Hükümeti, hastanenin müdürü Dr. Ebu Safiyye ve sağlık personelinin İsrail tarafından alıkonulduğunu duyurmuş, akıbetleriyle ilgili bilgi talep etmişti.

Daha önce, Kemal Advan Hastanesi Müdürü Ebu Safiyye'nin elleri ve ayakları kelepçeli şekilde İsrail hapishanesinde çekilen görüntüleri yayımlanmış; İsrail’in Kanal 13 muhabiri Yossi Eli'nin Ebu Safiyye ile yaptığı röportaj 19 Şubat'ta yayımlanmıştı.

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim