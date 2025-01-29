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Gazze'de Alıkonulan İki Filistinli İsrail Hapishanelerinde Hayatını Kaybetti

İsrail hapishanelerinde alıkonulan iki Filistinli, hayatını kaybetti. Ölenler arasında Mahmud Şerif Aseli ve İbrahim Adnan Aşur bulunuyor.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 16:00
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 16:00
Gazze'de Alıkonulan İki Filistinli İsrail Hapishanelerinde Hayatını Kaybetti

Gazze Şeridi'nde alıkonulan iki Filistinlinin, İsrail hapishanelerinde hayatını kaybettiği bildirildi. Mahmud Şerif Aseli'nin 17 Mayıs 2024'te, İbrahim Adnan Aşur'un ise 23 Haziran 2024'te yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Esirler, Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyeti ve "Zamir" İnsan Hakları Kurumu, bu konuya dair ortak bir açıklama yaptı. Açıklamada, her iki Filistinlinin Gazze'den olduğu belirtildi.

Mahmud Şerif Aseli'nin 35 yaşında olduğu, Mart 2024'te İsrail'in saldırıları sırasında Gazze'deki Şifa Hastanesi'nden alıkonulduğu bildirildi. Ailesi, Aseli'nin Aşkelon Hapishanesi'nde tutulduğunu öğrendi. Ailesine, Aseli'nin vefat ettiği bilgisi iletildi ve daha sonra Mayıs 2024'te öldüğüne dair veriler aldı.

Ailesi, 4 çocuk babası Aseli'nin herhangi bir kronik rahatsızlığı bulunmadığını vurguladı. Diğer yandan, İbrahim Adnan Aşur 25 yaşında olup, 14 Şubat 2024'te Gazze'nin Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi'nden alıkonuldu. Aşur'un sağlık durumu hakkında ise aileye, herhangi bir sağlık sorunu olmadığı ve Ofer Askeri Cezaevi'nde tutulduğu belirtilmişti. Aşur'un 23 Haziran'da öldüğü bilgisi de aileye ulaştı.

Açıklamada, İsrail'in yalnızca alıkoyduğu ya da gözaltına aldığı Filistinlileri öldürmekle kalmadığı, aynı zamanda yakınlarına aldatıcı bilgiler verdiği vurgulandı. İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılar neticesinde hapishanelerde hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 58'e yükseldiği, bunlardan 37'sinin Gazze'den olduğu ifade edildi.

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