Gazze'de Aşırı Soğuktan 35 Günlük Bebek Hayatını Kaybetti

Gazze'de Soğuk Şartlar Başkaldırıyor

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılar kapsamında Gazze Şeridi'nde, henüz 35 günlük bir bebek aşırı soğuk hava şartları nedeniyle donarak yaşamını yitirdi. Bebeğin isminin Yusuf Ahmet Enver Kulub olduğu bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan Açıklama

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı, sert iklim koşulları ve aşırı soğuklar nedeniyle hayatını kaybeden bebekle ilgili bir açıklama yaptı. Bakanlık, “Gazze Şeridi'nin yaşadığı sert iklim koşulları ve aşırı soğuk nedeniyle 35 günlük Yusuf Ahmet Enver Kulub adlı bebek hayatını kaybetti.” ifadesine yer verdi.

Ölümlerde Artış Yaşanıyor

Bakanlık, aşırı soğuktan kaynaklanan ölüm sayısındaki artışa dikkat çekerek, bu olayla birlikte toplam ölüm sayısının 8'e ulaştığını vurguladı. Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), son olarak İsrail saldırıları altında Gazze Şeridi'nde soğuk hava koşulları nedeniyle hayatını kaybeden bebek sayısının 7'ye yükseldiğini duyurmuştu.

İsrail Saldırılarının Belirlediği Tabloda Kayıplar Büyüyor

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda, yaklaşık 17,818 çocuk, 12,287 kadın olmak üzere toplam 45,805 Filistinli yaşamını yitirdi ve 109,064 kişi yaralandı. Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, İsrail'in halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumlarını hedef alması, sivil altyapıyı da tahrip etmeye devam ediyor.