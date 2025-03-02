Gazze'de Ateşkes İhlali: İsrail, 1 Filistinliyi Daha Hayatından Etti

Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasını ihlal eden İsrail ordusu, Beyt Hanun kasabasında 1 Filistinliyi daha öldürdü. İsrail'e ait bir insansız hava aracı (İHA), özellikle sivillerin yoğun olarak bulunduğu bir bölgeyi hedef aldı.

Olay yerindeki sağlık ekiplerinin Anadolu Ajansı (AA) muhabirine verdiği bilgiye göre, saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. Beyt Hanun kentindeki el-Mısriyyin Mahallesi'ne düzenlenen bu saldırı, ateşkesin getirdiği umudu bir kez daha yerle bir etti.

19 Ocak tarihinde Hamas ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşması, esir takası ve üç aşamalı bir plan içeren bir süreç öngörüyordu. Mısır ve Katar arabuluculuğunda, ABD desteği ile gerçekleştiği duyurulan bu anlaşma, her biri 42 gün sürecek şekilde düzenlenmişti.

Ancak İsrail, bu ateşkese rağmen Gazze’deki saldırılarına devam ederek, ateşkesi sık sık ihlal etme kararlılığını göstermektedir. Gazze Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, 11 Şubat tarihli açıklamasında, ateşkes anlaşmasından bu yana İsrail'in doğrudan düzenlediği saldırılarda 93 Filistinlinin hayatını kaybettiğini belirtmiştir.

7 Ekim 2023 ile 19 Ocak arasında devam eden saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinli sayısının 48 bin 388'e, yaralı sayısının ise 111 bin 803'e ulaştığı aktarılmıştır. Bu rakamlar, bölgedeki insani krizin boyutunu gözler önüne seriyor.