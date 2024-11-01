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Gazze'de Ateşkes İhtiyacı Tartışılıyor

BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, Gazze'de ateşkesin hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 21:22
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 21:29
Gazze'de Ateşkes İhtiyacı Tartışılıyor

Gazze'de Ateşkes Hayatları Kurtaracak

Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, Gazze'deki krizin sona ermesi için acil bir ateşkes gerektiğini belirtti.

Ateşkes Üzerine Görüşmeler Sürüyor

Mansur, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen bir toplantıda gazetecilere yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde sürmekte olan ateşkes müzakerelerine işaret etti. Ancak, Filistin'in bu müzakerelere doğrudan dahil olmadıklarını vurguladı. Mansur, Mısır, Katar ve ABD'li yetkililerle istişare içinde olduklarını belirtti.

Hayat Kurtaran Bir Adım

Mansur, ateşkesin önemini vurgulayarak, "Savaş devam ederse, hayatlar kaybedilmeye devam edecek. Şu ana kadar yaklaşık 43 bin Filistinli sivil hayatını kaybetti, bunların çoğu çocuk ve kadınlardı. 100 bin kişi yaralandı ve bu yaralıların yaklaşık yüzde 70'i yine kadın ve çocuklardan oluşuyor. Gazze'de bir ateşkes hayatları kurtarabilir ve yerinden edilenlerin geri dönmelerine olanak tanıyabilir," dedi.

İsrail'in Tehlikeli Planları

Mansur, İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde etnik temizlik yapma planları üzerine eleştirilerini dile getirdi. Bu bağlamda, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından onaylanan bir planın, Gazze'nin kuzeyinde yaşayan 470 bin kişiyi tehdit ettiğini ifade etti. Mansur'un açıklamasına göre, kötü bir durumla yüz yüze kalan bu insanlara "Bir an önce buradan çıkmazsanız öleceksiniz," şeklinde baskı yapılıyor.

Uluslararası Toplumun Sorumluluğu

Bir AA muhabirinin, uluslararası toplumun neden İsrail'in saldırılarına karşı daha etkin olamadığını sorması üzerine Mansur, BM Güvenlik Konseyi'ndeki veto yetkisi olan ülkelerin, kararlarını uygulamakta yetersiz kaldığını belirtti. Bunun yanı sıra, ABD'nin İsrail'i koruyarak, saldırılara göz yumduğunu ifade etti.

Cenevre'deki Konferans Umutları

Mansur, yaklaşan ABD başkanlık seçimlerinin Gazze'deki duruma önemli etkileri olabileceğini düşündüğünü dile getirdi. Ayrıca, İsviçre Konfederasyonu Başkanı Viola Amherd'in Cenevre'de Orta Doğu konulu bir konferans düzenleneceği açıklamasına bağlı olarak, bu toplantının en kısa zamanda gerçekleşmesini ümit ettiğini aktardı.

Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur (sağda), BM Cenevre Ofisi'ne...

Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur (sağda), BM Cenevre Ofisi'ne Akredite Basın Mensupları Birliği (ACANU) üyesi gazetecilerle bir araya geldi.

Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur (sağda), BM Cenevre Ofisi'ne...

Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur (sağda), BM Cenevre Ofisi'ne Akredite Basın Mensupları Birliği (ACANU) üyesi gazetecilerle bir araya geldi.

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