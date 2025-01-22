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Gazze'de Ateşkes Sonrası Yıkım ve Askeri Araç Kalıntıları

Ateşkesin ardından Gazze'nin kuzeyinde yıkım ve İsrail askeri araçlarının kalıntıları dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 22:28
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 22:28
Gazze'de Ateşkes Sonrası Yıkım ve Askeri Araç Kalıntıları

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin ardından sokaklarda kitlesel yıkım ve İsrail ordusuna ait askeri araç kalıntıları gözlemleniyor. Ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesiyle, başta kuzey bölgeleri olmak üzere Gazze'de büyük yıkım manzaraları artarak ortaya çıkıyor.

Özellikle Saftavi bölgesinde, sokaklarda İsrail ordusuna ait buldozer tipi araçların kalıntıları dikkat çekiyor. Uzmanlar, İsrail ordusunun Filistinli direniş gruplarıyla yaşadığı çatışmalar sırasında imha edilen bu araçları bölgeden çekemediğini tahmin ediyor.

Yıkım manzaraları arasında patlayıcı yüklü robotların kullanıldığı ve havaya uçurulan caddeler de yer alıyor. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, İsrail ordusu, 3 aydan fazla süren saldırılarda sık sık bu teknolojiyi kullanmaya yöneldi.

Yıkılan evlerin arasında, aralarında çocukların da bulunduğu Filistinlilerin geçiş güzergâhında patlamamış bir füze tespit edildi. Gazze'deki Filistin emniyet birimi, enkazların altında İsrail askeri kalıntılarının ve şüpheli nesnelerin bulunduğuna dair riskler hakkında uyarıda bulundu.

Ateşkes ve Esir Takası Anlaşması

Ateşkesin sağlanması ve esir takası konusunda Katar arabuluculuğunda bir anlaşmaya varıldığı duyuruldu. 15 Ocak'ta açıklanan anlaşma, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girdi. Anlaşma, 3 aşamadan oluşuyor ve ilk 42 gün içinde 33 İsrailli ve 1900’ün üzerinde Filistinli esirin serbest kalacağı belirtiliyor.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, anlaşmanın birinci aşaması kapsamında dün 3 İsrailli kadını Kızılhaç ekibine teslim etti. Ayrıca, İsrail hapishanelerinde tutulan 90 Filistinli de işgal altındaki Batı Şeria'daki Ofer Askeri Cezaevi'nden serbest bırakıldı.

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