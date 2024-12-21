Gazze'de Ateşkes Umudu: Filistinli Gruplar İsrail'den Yeni Koşulları Bekliyor

Gazze'de Ateşkes Anlaşması İçin Umut Var

Filistinli gruplar, İsrail'in yeni koşullar öne sürmeyi bırakması halinde Gazze Şeridi'nde bir ateşkes anlaşmasına varılmasının ve esir takası ihtimalinin hızla yükseldiğini duyurdu. Hamas Hareketi, Mısır'ın başkenti Kahire'de Filistin Kurtuluşu Halk Cephesi ve Fetih Hareketi liderleriyle bir araya gelerek uzun süredir beklenen bu konuları ele aldı.

Kahire Görüşmeleri

Kahire'deki görüşmelerde, İsrail'le devam eden savaşın gidişatı, ateşkes ve esir takası anlaşmaları üzerine aracılarla müzakerelerde bulunuldu. Ayrıca, bölgedeki son gelişmeler ve bu değişimlerin nasıl değerlendirileceği hususları da dikkatle ele alındı.

Açıklamalarda, Fetih ve Halk Cephesi ile birlikte Gazze Şeridi'ni yönetecek bir topluluk destek komitesi oluşturma planlarının tartışıldığı kaydedildi. Bu amaçla, mümkün olan en kısa sürede atılması gereken pratik adımlar üzerinde durulmuş.

Filistin Halkına Yönelik Koordinasyon

Görüşmelerde, Hamas, Fetih ve Halk Cephesi liderlerinin Filistin halkına yönelik İsrail saldırılarına karşı koordinasyon ve iletişimi güçlendirme konusunda anlaştığı belirtildi. Filistinli liderler, bir ateşkesin sağlanması ve bu süreçte esir takası ihtimalinin güçlenmesi için birlik içinde hareket etmenin öneminin altını çizdi.

İttifakın bir araya gelmesi ve ortak bir tavır alması, Filistin'in gereksinimlerine yanıt verme açısından kritik bir adım olarak değerlendiriliyor. Eğer İsrail yeni koşullar öne sürmeyi bırakırsa, Gazze'de bir ateşkes anlaşması yakın olabilir.