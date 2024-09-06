Gazze'de Ateşkes Umutları: Blinken'dan Yüzde 90 Anlaşma Açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Gazze Açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze'de devam eden çatışmalarla ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Bakan Blinken, şu anda Gazze'de bir ateşkes için %90 oranında bir anlaşma sağlandığını teyit etti.

Haiti Ziyaretinde Gazetecilere Açıklama

Karayip ülkesi Haiti'yi ziyaretinde gazetecilere konuşan Blinken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından reddedilen ateşkes iddialarına yanıt verdi. Blinken, "Gördüğüm kadarıyla %90 mutabakat sağlandı ancak anlaşmanın uygulanmasıyla ilgili bazı kritik meseleler var," dedi.

Ateşkesle İlgili Tartışmalar Sürüyor

Gazze ile Mısır arasındaki Philadelphi Koridoru hakkında detayların da tartışıldığını belirten Blinken, "Kalan konularda anlaşmak her iki tarafın da sorumluluğudur," ifadelerini kullandı. Blinken, ilerleyen günlerde ateşkesle ilgili kalan sorunların çözümüne dair düşüncelerini paylaşmayı umduğunu belirtti.

Netanyahu'nun Reddedişi

Bakan Blinken'ın açıklamaları, Netanyahu'nun ABD'nin Gazze'de ateşkese yaklaşımı ile ilgili iddialarını yalanlamasının ardından geldi. Netanyahu, Fox News ile yaptığı bir röportajda, Gazze'de olası bir ateşkes konusunda son durumu değerlendirerek, ABD'nin iddialarını reddetti.

Gazze'deki İnsan Kaybı

7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarda, Gazze'de en az 40 bin 878 Filistinli hayatını kaybetti. Bu rakamlar arasında 16 bin 673 çocuk ve 11 bin 269 kadın bulunuyor. Saldırılar sonucu binlerce kişi enkaz altında kalırken, sivil altyapı da büyük ölçüde tahrip edildi.