Gazze'de Ateşkese Rağmen İsrail'in Açtığı Ateşle 3 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

İsrail ordusu, ateşkes esnasında Gazze'de 3 yaşındaki bir çocuğun öldüğünü duyurdu. Olay, insansız hava aracının saldırısıyla gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 13.03.2025 21:19
Güncelleme Tarihi: 13.03.2025 21:19
Gazze'de Ateşkese Rağmen İsrail'in Açtığı Ateşle 3 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Gazze'de Trajik Olay: 3 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun ateşkese rağmen ateş açması sonucu Gazze'de 3 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti. Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, çatışmaların sürdüğü bölgedeki olay, İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA) Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'ni hedef almasıyla gerçekleşti.

Olayda, Emced Hazım Abid isimli 3 yaşındaki Filistinli çocuk, doğrudan ateş açılması sonucu yaşamını yitirdi. Bu trajik olay, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun bölgesinde de bir kadının yaralanmasına sebep olan başka bir saldırıyla birlikte meydana geldi.

Ateşkes Durumu ve Müzakereler

Gazze'de 19 Ocak’ta yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşaması 2 Mart’ta sona ermişti. Ancak, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, anlaşmanın uygulanmasının ardından ikinci aşama müzakerelerini engellemekle suçlanıyor.

Dahası, İsrail, 2 Mart’ta Gazze Şeridi'ne tüm insani yardım malzemelerinin girişini durdurmuş, ardından 9 Mart’ta Gazze'ye elektrik tedarikini derhal kesme kararı almıştı.

Bu gelişmeler, bölgedeki insani krizin derinleşmesine yol açmasıyla, uluslararası toplumda büyük bir endişe yaratıyor.

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