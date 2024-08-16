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Gazze'de Bankacılık Krizi: Filistinliler Paralarına Erişemiyor

İsrail'in yaptırımları Gazze'deki bankacılık sistemini etkiledi, Filistinliler zor durumdalar.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 14:13
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 14:13
Gazze'de Bankacılık Krizi: Filistinliler Paralarına Erişemiyor

Gazzelilerin Bankacılık Zorlukları

Gazze kenti ve çevresindeki yerleşimlerde yaşayan Filistinliler, uzun süreli çatışmaların ardından bankacılık sisteminin çökmesi nedeniyle büyük sıkıntılar yaşıyor. 7 Ekim 2023'ten itibaren başlayan saldırılarla birlikte, bankalar kapatıldı ve ATM'lerin çoğu devre dışı kaldı.

Paraya Erişimdeki Sıkıntılar

Gazze kentinden Deyr el-Belah'a göç etmek zorunda kalan Muhammed Abdulmecid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Aylardır süren saldırılar nedeniyle bankalar kapalı. İhtiyaçlarımızı karşılayacak kadar para olmasına rağmen gelen yardımlara bağımlıyız," dedi. Abdulmecid, ailesine yemek alacak kadar nakit çekemediği için ciddi sorunlar yaşadıklarını belirtti.

Yıpranmış Paralar Sorunu

Deyr el-Belah'ta yaşayan Adli Asile ise yırtık kağıt paraların piyasalarda yaygın olduğunu ve bu durumun satışlarda zorlanmalara yol açtığını ifade etti. Asile, "Likidite eksikliği ve Gazze'ye fon girişi olmaması her Filistinliyi etkiliyor," dedi.

Parayı Onarmak İçin Bir Atölye Açtı

Yasir Ebu Harbin ise, yıpranmış paraları onarmak için bir atölye kurdu. Ebu Harbin, "Halk ve tüccarlar, yırtılan paraları gördüklerinde rahatsızlık yaşıyorlar. Yırtık banknotları özel bir yapıştırıcıyla onarıyorum ki satıcılar kabul etsin,” diyerek bu işten elde ettiği geliri ailesine destek olmak için kullandığını belirtti.

Uzman Görüşleri

Ekonomi uzmanı Mohammed Ebu Ciyab, Gazze'deki likidite krizinin, İsrail'in ablukasıyla doğrudan bağlantılı olduğunu vurguladı. Ebu Ciyab, "İsrail, 10 aydan fazla bir süredir bankacılık sistemi üzerinde sıkı bir mali kuşatma uyguluyor; bankaların ofislerinin ve genel merkezlerinin %50'sinden fazlasını yok etti," dedi. Ayrıca halkın paralarını alamaması durumunun, ticari faaliyetleri olumsuz etkilediğini ve büyük miktardaki nakdin kaybolmasına neden olduğunu ekledi.

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