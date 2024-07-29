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Gazze'de Barınma Koşullarıın Zorluğu ve Evlerin Enkazına Sığınma

Gazzeliler, zor koşullar altında evlerinin enkazında yaşamayı tercih ediyor. Barınma merkezleri hijyen sıkıntıları ve kalabalıkla mücadele ediyor.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 11:14
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 11:14
Gazze'de Barınma Koşullarıın Zorluğu ve Evlerin Enkazına Sığınma

Gazze'nin Zorlu Barınma Şartları

Filistinliler, Gazze Şeridi'nde devam eden çatışmalardan dolayı evlerini kaybediyor ve barınma merkezlerinde yaşamaya çalışıyorlar. Ancak, bu merkezlerin aşırı kalabalık ve hijyen eksikliği nedeniyle daha fazla sıkıntı çekmeleri zorunlu hale geliyor.

Evlerin Enkazında Hayatta Kalma Mücadelesi

Arife (53) & İsmail Ahmed el-Kahlut (60) çifti, 13 Ekim tarihinde bombalanan evlerinin ardından yaşadıkları zorlukları paylaştı. Arife, "Barınma merkezlerindeki durum çok kötü. Okullar yanmış, hastaneler ise perişan durumda. Saatlerce temiz bir yerde bekleyişin ardından, geriye döndüğümüzde evimizde oturacak bir alan bile bulamadık," dedi.

Hastalık Yayılıyor

Barınma merkezlerinin altyapısının tahrip olması nedeniyle, hastalıklar kapıda. Eşinin ifade ettiği üzere, "Bu yerler hem fiziksel hem de psikolojik olarak sağlıklı yaşam alanları değil. Çocuklar ve yaşlılar için burası korkunç. Sağlıklı bir yaşam için temiz bir mekâna ihtiyacımız var."

Çocukların Geleceği Tehlikede

Çocukların temel ihtiyaçlarının bile karşılanamadığı bu zorlu süreçte, Kahlut çifti, "Bu nesil eğitimsiz bir şekilde büyüyor. Dünya ülkeleri bize merhamet göstermeli, zaten kaybolmaya yüz tutmuş bir nesli daha fazla yitirmek istemiyoruz," diyerek durumu dile getirdiler.

Evde En Azından Hava Alıyorlar

İsmail Kahlut, barınma merkezlerinin onlara sadece daha fazla hastalık getirdiğini belirtti. "Evin enkazında yaşamak, en azından hava alabilmemizi sağlıyor. Barınma merkezlerinde ise kaşınmak, hastalanmak kaçınılmaz hale geliyor," ifadelerini kullandı.

Kahvaltı veya yemek bulmak için çok daha uzaklara gitmek zorunda kalan çiftin durumu, Gazze'deki yaşamsal zorlukları bir kez daha gözler önüne seriyor. Çocuklarının sağlıklı bir şekilde yaşamalarını ve eğitim almalarını istiyorlar, fakat bandırma koşullarının getirdiği sıkıntılar bu hayalleri her geçen gün daha da zorlaştırıyor.

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