Gazze'de Başsız Köpeklerin Cenazeleri Parçaladığı Dehşet

İsrail'in kuşatma altında tuttuğu Gazze'nin kuzeyinde, siviller, Kemal Advan Hastanesi önünde başıboş köpeklerin, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin cansız bedenlerini parçalamasına çaresizce tanıklık ediyor.

Gazze'nin kuzeyinde yaşayan insanlara göre, bu durumu izlemek, bölgedeki yaşanan insani trajedinin ulaştığı noktayı gözler önüne seriyor. Yesri Ebu el-Cebin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Neredeyse her gün pencereden baktığımda başıboş köpeklerin şehitlerin naaşını parçaladığını görüyorum" diyerek dehşet verici görüntüleri dile getirdi.

Çaresizlik İçinde Seyretmek

Ebu el-Cebin, köpeklerin cenazeleri parçalarken, sivil savunma ekiplerinin ve sağlık personelinin bölgede korkunç bir durum karşısında nasıl çaresiz kaldığını da vurguladı. Abu el-Cebin, "En acısı ise ne ben ne başkası dışarıya çıkıp bu köpekleri cenazelerden uzaklaştırabiliyoruz. Ne yazık ki ölülerimizi kefenleyip defnedemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Bir diğer tanık İhab Gaben ise, başıboş köpeklerin cenazeleri parçaladığına ve geriye sadece kemiklerin kaldığına dikkat çekti. Gaben, yaşananların karşısında tüylerimizin diken diken olduğunu belirterek, "Yaşadıklarımız karşısında tüm dünya artık harekete geçmeli" dedi.

İnsani Düzenin İhlali

Mahmud Basal, Gazze Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü, İsrail ordusunun hem dinlere hem de uluslararası hukuka aykırı hareket ettiğini ifade etti. Basal, "İsrail askerlerinin gözleri önünde başıboş köpeklerin cansız bedenleri parçalanıyor" dedi.

Basal, uluslararası sözleşmelere göre ölü bedenlerin korunması gerektiğine vurgu yaparak, "Gazze'de yaşananların uluslararası hukuka tamamen aykırı olduğunu" belirtti. Ayrıca, İsrail ordusu tarafından gerçekleştirilen tahliye emirlerini eleştirerek, bu durumun Filistinlilerin zorla yerinden edilmesine sebep olduğunu ifade etti.

Bölgedeki dramatik durumun giderek derinleştiği bu süreçte, ulusal ve uluslararası toplumun harekete geçmesi gerekliliği her zamankinden daha fazla önem kazanıyor.