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Gazze'de Bir Çocuk: Muhammed'in Kanserle Mücadelesi

4 yaşındaki Muhammed'in gözündeki tümör, tedavi için yurt dışına çıkmayı bekliyor.

Yayın Tarihi: 18.08.2024 12:04
Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 12:04
Gazze'de Bir Çocuk: Muhammed'in Kanserle Mücadelesi

Gözündeki Tümörle Mücadele Eden 4 Yaşındaki Muhammed

Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde yaşayan 4 yaşındaki Muhammed el-Karra, gözündeki tümör nedeniyle zor bir dönem geçiriyor. Yurt dışında tedavi umuduyla bekleyen Muhammed, maalesef İsrail'in uyguladığı ablukadan dolayı çıkış izni alamadı.

Küçük Muhammed'in Acı Hikayesi

Uyuşmazlıklar ve savaş nedeniyle zor bir yaşam süren Han Yunus'ta, 4 yaşındaki Muhammed, Subhiyye Atiyye isimli anneannesi ile birlikte yaşıyor. Anneannesi, çocuğun gözündeki tümörün 2 hafta önce çıktığını ve tedavi için yurt dışına çıkmaları gerektiğini vurguladı. Subhiyye Atiyye, "Çocuğun gözünde birden kötüleşme başladı. Yaklaşık 2 hafta önce sol gözünde bir tümör çıktı ve tıbbi imkansızlıklar nedeniyle bu tümör, büyüyerek beyne baskı yapmaya başladı" dedi.

Yaşam Koşulları ve Tedavi Beklentisi

18 aydır devam eden İsrail ablukası, yüzlerce insanı etkilediği gibi çocukkanser hastalarının tedavi olanaklarını da kısıtladı. Son olarak Dünya Sağlık Örgütü, 11 kanser hastası çocuğun Gazze dışına çıkmasını sağlamak için girişimlerde bulundu. Ancak Muhammed'in annesi, bu süreçte destek almadıklarından şikayetçi.

Yardım Çağrısı

Anneanne Atiyye, toplum ve dünya kamuoyuna seslendi: "Durumu hergeçen gün kötüleşiyor. Bunun bir an önce çözülmesi gerek. Sınır kapılarını açıp çocuklarımızın tedavi olmasına yardımcı olun. Bize yardım etmelisiniz." dedi ve bu durumdan büyük bir hayal kırıklığı yaşadıklarını belirtti.

Her gün zorlukla hayatta kalmaya çalışan aileler için, Muhammed örneği sadece bir. Gazze'deki çocukların tedavi olması için uluslararası yardım ve dayanışma hayati önem taşımaktadır.

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