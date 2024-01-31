Gazze'de bir okulda elleri ve gözleri bağlı 30 ceset bulundu

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde Beyt Lahiya'da bir okulda 30 kişi ölü olarak bulundu. Açıklamada, okulun İsrail ablukası altında olduğu belirtildi. Görgü tanıkları, ölenlerin ellerinin ve gözlerinin bağlı olduğunu görerek, bunun esir alındıklarını gösterdiğini söyledi.

Esirler Cemiyeti, bu olayı 'İsrail'in cansız bedenleri bulunan bu kişileri sahada infaz ettiğinin açık bir göstergesi' olarak yorumladı. Açıklamada 'Gazze'de soykırımın ve alıkonulanlara yönelik zorla kaybetme suçunun 117 gündür devam etmesi nedeniyle alıkonulan Filistinlilerin infazlarına ilişkin verilerin arttığı' belirtildi. Ayrıca esir takasıyla özgürlüğüne kavuşan Filistinlilerin anlattıklarına göre alıkonulanların işkence ve tacize uğradığına ilişkin sözlerin çoğaldığına işaret edildi.

Açıklamada, İsrail'in Gazze'deki alıkonulanları 'zorla kaybettirme'sinin nedeninin, bu kişileri izole edip yaptığı suçları gizlemek olduğu ifade edildi. Cemiyet, İsrail'in insan hakları kuruluşlarına, uluslararası ve Filistinli kuruluşlara da dahil, Gazze'deki alıkonulanların durumu ve yerine dair hiçbir bilgi paylaşmadığını belirtti.

İSRAİL GAZZE'DE 116 GÜNDE 2 BİN 269 KATLİAMA İMZA ATTI

Gazze hükümetinin Medya Ofisi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırmasının 116. günü olduğunu açıkladı. İsrail askerleri Gazze Şeridi'nde 2 bin 269 katliama imza atarken, ölen ve kaybolan kişilerin sayısı 33 bin 751'e ulaştı.

Açıklamada, hastanelere gönderilen cesetlerin sayısı 26 bin 751'e çıktığı belirtildi. Ölenlerin 11 bin 500'ü çocuk, 8 bini kadın, 339'u sağlık çalışanı, 46'sı sivil savunma görevlisi ve 122'si de gazeteci.





Kayıp olan 7 bin kişinin yüzde 70'i kadın ve çocuklardan oluşuyor. Gazze'ye saldıran İsrail 65 bin 636 kişiyi yaraladı, 11 bin yaralının durumu kritik ve tedavi için seyahat etmesi gerekiyor. Gazze'de 10 bin kanser hastası ölüm tehlikesiyle karşı karşıya, yaklaşık 700 bin kişi de yerlerinden sürülerek hastalıklara maruz kaldı.

Yerlerinden sürülen 8 bin kişi viral hepatit enfeksiyonuna yakalandı ve 60 bin hamile kadın sağlık hizmeti alamadı. 350 bin kronik hastanın ilaçsız kalması risk oluşturdu. İsrail askerleri 99 sağlık çalışanı ve 10 gazeteciyi tutukladı. Saldırılarda 2 milyon Gazzeli yerinden oldu. 140 hükümet binası, 99 okul ve üniversite tamamen yıkıldı. 295 okul ve üniversite de hasar gördü.

İsrail askerleri Gazze'ye karadan, havadan ve denizden saldırdı. Saldırılarda 161 cami tamamen, 253 cami kısmen yıkıldı. 3 kilise de vuruldu. Gazze'de 70 bin ev tamamen, 290 bin ev kısmen hasar gördü. Kullanılamayacak duruma geldi. İsrail askerleri Gazze'ye 66 bin ton bomba attı. Saldırılarda 30 hastane ve 53 sağlık merkezi çalışamaz hale geldi. 150 sağlık kuruluşu da hasar gördü. 122 ambulans kullanılamaz oldu. İsrail askerleri Gazze'deki 200 tarihi ve arkeolojik alanı da bombaladı.