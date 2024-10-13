DOLAR
34,24 0%
EURO
37,45 0%
ALTIN
2.928,22 0%
BITCOIN
2.149.053,64 0,48%

Gazze'de Bureyc Mülteci Kampı'na Saldırı: 8 Ölü, Çok Sayıda Yaralı

İsrail'in Gazze'deki Bureyc Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 13.10.2024 15:52
Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 15:52
Gazze'de Bureyc Mülteci Kampı'na Saldırı: 8 Ölü, Çok Sayıda Yaralı

İsrail'in Bureyc Mülteci Kampı'na Saldırısı

İsrail, Gazze'nin Deyr el-Belah kentinde bulunan Bureyc Mülteci Kampı'na yönelik düzenlediği topçu saldırısında 8 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. İlgili hastaneler, 3'ü ağır olmak üzere çok sayıda kişinin yaralandığını açıkladı.

Hastanelere Gelen Yaralılar

Aksa Şehitleri Hastanesi kaynaklarına göre, saldırıda yaşamını yitiren 5 kişi ve ağır yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Ayrıca, Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki El-Avde Hastanesi, Bureyc Mülteci Kampı'ndaki saldırıda 3 kişinin cenazesinin ve 3 yaralının hastaneye sevk edildiğini duyurdu.

7 Ekim Sonrası Gerginlik

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim 2023 tarihinde, Mescid-i Aksa ve diğer kutsal değerlere yönelik ihlallere karşılık vermek amacıyla İsrail'e kapsamlı bir saldırı düzenledi. Bu olaydan bu yana, İsrail tarafından yapılan saldırılarda yaklaşık 42 bin 227 Filistinlinin hayatını kaybettiği ve 98 bin 464 kişinin yaralandığı kaydedildi.

İnsani Ara ve Sonuçları

24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne uygulanan insani ara, daha sonra 3 gün daha uzatıldı. Bu süreçte, 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı olarak serbest bırakıldı. Ancak İsrail, binlerce Filistinliyi hâlâ alıkoymaya devam ediyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Durum

İşgal altında olan Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki saldırılarda da, 7 Ekim 2023'ten bu yana 160'ı çocuk olmak üzere 748 Filistinli hayatını kaybetti. Sivil altyapının tahrip olduğu ve hastanelerin hedef alındığı bu saldırılar, bölgedeki insani durumu daha da zorlaştırıyor.

İLGİLİ HABERLER

Kredi kartı olanlar dikkat! 750 TL o vergi kesintisi olarak alınacak

Dün son sıcak geceydi! Meteorolojiden titretecek uyarı geldi

O çalışana müjde! Her ay 10.300 TL destek ödemesi yapılacak

Aracı adına olana müjde! Yüzde 25 iade yapılacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çorum'da Silahlı Kavga: Muhtar Hayatını Kaybetti, Kardeşi Yaralandı
2
TİKA Azerbaycan'da Postoperatif Bakım Eğitimi Düzenledi
3
Filistin, İspanya'nın Silah Satışını Durdurma Çağrısını Destekliyor
4
Gaziantep'teki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
5
Antalya'da Pikap ve Motosiklet Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı
6
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, BAE Federal Konsey Başkanı Ghobash ile Filistin Konusunu Görüştü
7
FETÖ Lideri Fetullah Gülen Yeni Evinden Uzaklaştırıldı

Merkez Bankası enflasyon açıklaması maaşları uçurdu! Ocak zammı şok edecek

Bakan Işıkhan açıkladı! Asgari ücrette taşlar yerine oturdu

Emeklilere kabusu yaratacak gelişme! Maaş kesintileri kapıda

300 TL fiyatı unutun! O Markette 200 TL’den düştü: Koşan kapıyor

Kredi kartı olanlar dikkat! 750 TL o vergi kesintisi olarak alınacak

Dün son sıcak geceydi! Meteorolojiden titretecek uyarı geldi

Patronlar ilk defa açıkladı! 2025 asgari ücrete çifte zam müjdesi gelebilir

Yeni kredi sıkılaşma kararları geliyor! Kredi muslukları iyice kapanıyor

Aracı adına olana müjde! Yüzde 25 iade yapılacak

EYT’liler hariç tüm emeklilere yüzde 50 indirim! O şehirde yaşayan emekliye müjde

O çalışana müjde! Her ay 10.300 TL destek ödemesi yapılacak

AK Parti’den yeni emekli düzenlemesi! Tüm sistem deşifre edildi