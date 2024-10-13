Gazze'de Bureyc Mülteci Kampı'na Saldırı: 8 Ölü, Çok Sayıda Yaralı

İsrail'in Bureyc Mülteci Kampı'na Saldırısı

İsrail, Gazze'nin Deyr el-Belah kentinde bulunan Bureyc Mülteci Kampı'na yönelik düzenlediği topçu saldırısında 8 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. İlgili hastaneler, 3'ü ağır olmak üzere çok sayıda kişinin yaralandığını açıkladı.

Hastanelere Gelen Yaralılar

Aksa Şehitleri Hastanesi kaynaklarına göre, saldırıda yaşamını yitiren 5 kişi ve ağır yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Ayrıca, Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki El-Avde Hastanesi, Bureyc Mülteci Kampı'ndaki saldırıda 3 kişinin cenazesinin ve 3 yaralının hastaneye sevk edildiğini duyurdu.

7 Ekim Sonrası Gerginlik

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim 2023 tarihinde, Mescid-i Aksa ve diğer kutsal değerlere yönelik ihlallere karşılık vermek amacıyla İsrail'e kapsamlı bir saldırı düzenledi. Bu olaydan bu yana, İsrail tarafından yapılan saldırılarda yaklaşık 42 bin 227 Filistinlinin hayatını kaybettiği ve 98 bin 464 kişinin yaralandığı kaydedildi.

İnsani Ara ve Sonuçları

24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne uygulanan insani ara, daha sonra 3 gün daha uzatıldı. Bu süreçte, 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı olarak serbest bırakıldı. Ancak İsrail, binlerce Filistinliyi hâlâ alıkoymaya devam ediyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Durum

İşgal altında olan Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki saldırılarda da, 7 Ekim 2023'ten bu yana 160'ı çocuk olmak üzere 748 Filistinli hayatını kaybetti. Sivil altyapının tahrip olduğu ve hastanelerin hedef alındığı bu saldırılar, bölgedeki insani durumu daha da zorlaştırıyor.