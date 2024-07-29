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Gazze'de Can Kaybı 39 Bin 363'e Yükseldi: 297 Gün Süren Saldırılar Devam Ediyor

İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü saldırılarda can kaybı 39 bin 363'e ulaştı. 24 saat içinde 39 kişi daha hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 12:42
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 12:42
Gazze'de Can Kaybı 39 Bin 363'e Yükseldi: 297 Gün Süren Saldırılar Devam Ediyor

İsrail'in Gazze Saldırıları Cani Bir Rakamla Baş Başa

Gazze Şeridi'nde, İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılar sonucunda can kaybı 39 bin 363'e yükseldi. Son 24 saat içinde gerçekleştirilen operasyonlar sırasında, 39 Filistinli hayatını kaybetti, 93 kişi ise yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan Açıklama

Filistin Sağlık Bakanlığı, yapılan yazılı açıklamada, 297 gündür devam eden bu şiddet olaylarının detaylarını paylaştı. Bugüne dek toplam yaralı sayısının ise 90 bin 923 olduğu bildirildi.

Cenaze Hizmetleri Zor Durumda

Ayrıca lagi açıklamada, halen enkaz altında ve yol kenarında bulunan cesetlerin olduğu belirtildi. Ancak, İsrail ordusunun engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ve sivil savunma görevlileri cenazelere ulaşmakta zorlanıyor.

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