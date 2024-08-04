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Gazze'de Can Kaybı 39 Bin 583'e Yükseldi

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı artıyor. Son 24 saatte 33 kişi öldü, yaralı sayısı 118.

Yayın Tarihi: 04.08.2024 14:11
Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 14:11
Gazze'de Can Kaybı 39 Bin 583'e Yükseldi

Gazze'deki Can Kaybı Durumu

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılar sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısı 39 bin 583'e yükseldi.

Son Saldırılar ve Sonuçları

Son 24 saatte gerçekleştirilen saldırılarda 33 Filistinli yaşamını yitirirken, 118 kişi de yaralandı. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze genelinde iki önemli katliam gerçekleştirdiği ifade edildi. Yaralı Sayısı ve Enkaz Altında Bekleyenler

Açıklamaya göre, Gazze'deki yaralı sayısı 91 bin 398'e ulaştı. Ayrıca, hâlâ enkaz altında ve farklı yerlerde ölülerin bulunduğu, ancak sağlık ekipleri ile sivil savunma birimlerinin operasyonların engellenmesi nedeniyle cenazelere ulaşamadığı belirtiliyor.

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