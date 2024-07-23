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Gazze'de Can Kaybı 39 Bini Aştı: İsrail Saldırıları Devam Ediyor

İsrail'in Gazze'deki saldırılarında can kaybı 39 bin 90'a yükseldi. Sağlık Bakanlığı acı karnesini açıkladı.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 13:38
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 13:38
Gazze'de Can Kaybı 39 Bini Aştı: İsrail Saldırıları Devam Ediyor

İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırıları Sürüyor

Gazze Şeridi'nde, İsrail ordusunun 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana sürdürdüğü saldırılar sonucu can kaybı 39,090'a ulaştı. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamalara göre, son 24 saatte 84 Filistinli yaşamını yitirdi.

Son Günlerde Yaşanan Gelişmeler

Son yapılan saldırılarda, Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 8 ayrı "katliam" gerçekleşti. Bu saldırılarda 329 kişi de yaralandı. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, yaralı sayısı toplamda 90,147'ye çıkmış durumda.

Cenaze Törenlerine Engel

Ayrıca, hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekiplerinin bu cenazelere ulaşımı sağlanamadığı belirtiliyor. Bu durum, bölgedeki insani krizin boyutlarını artırıyor.

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