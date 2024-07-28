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Gazze'de Can Kaybı 39 Bini Geçti

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında can kaybı 39 bin 324'e çıktı, yaralı sayısı ise 90 bin 830.

Yayın Tarihi: 28.07.2024 12:18
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 12:18
Gazze'de Can Kaybı 39 Bini Geçti

Gazze'de Saldırılarda Can Kaybı Arttı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü operasyonda yaşanan can kaybı durmak bilmiyor. Son 24 saatte gerçekleştirilen saldırılarda, 66 Filistinli hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığından Açıklama

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun 296 gündür süren saldırılarının detaylarını paylaştı. Yapılan yazılı açıklamada, son saldırılarda 241 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Toplam ölü sayısı 39,324'e, yaralı sayısı ise 90,830'a ulaştı. Ayrıca enkaz altında ve yol kenarlarında birçok cesedin bulunduğu, ancak sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin bu cesetlere ulaşamadığı vurgulandı.

Yardım Ekiplerine Engel

Sağlık yetkilileri, cesetlerin toplanmasına yönelik çalışmalara devam etmek istese de, İsrail'in bölgedeki engellemeleri nedeniyle bu faaliyetlerin aksamaya devam ettiği kaydedildi.

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