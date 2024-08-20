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Gazze'de Can Kaybı 40 Bin 173'e Yükseldi

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı 40,173'e ulaştı; 34 Filistinli son 24 saatte hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 20.08.2024 11:24
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 11:24
Gazze'de Can Kaybı 40 Bin 173'e Yükseldi

İsrail'in Gazze Saldırıları Devam Ediyor

Gazze'de süren çatışmaların ardından can kaybı sayısı hızla artmaya devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'nın son verilerine göre, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybı 40 bin 173'e yükseldi.

Son Gelişmeler

Son 24 saat içinde yaşanan olaylar, Gazze'de üç ayrı bölgede gerçekleştirilen saldırılarda 34 Filistinli'nin hayatını kaybetmesini, 114 Filistinli'nin ise yaralanmasını içeriyor.

Acil Durum ve Yaşanan Zorluklar

Açıklama, hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu, ancak İsrail güçleri'nin engelleri nedeniyle sağlık ekipleri ve sivil savunma görevlilerinin bu cenazelere ulaşmada sıkıntı yaşadığını vurguladı.

Yaralı sayısının ise 92 bin 857'ye çıktığı bildiriliyor. Saldırılar sırasında sağlık hizmetlerine erişimdeki zorluklar, bölgedeki insani krizi daha da derinleştiriyor.

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