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Gazze'de Can Kaybı 40 Bin 265'e Ulaştı: Saldırılar Devam Ediyor

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 42 Filistinli hayatını kaybetti, toplam can kaybı 40,265'e yükseldi.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 14:45
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 14:45
Gazze'de Can Kaybı 40 Bin 265'e Ulaştı: Saldırılar Devam Ediyor

Gazze'deki Can Kaybı Artıyor

İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana sürdürdüğü saldırılar sonucunda Gazze Şeridi'nde can kaybı 40 bin 265'e ulaştı. Son 24 saat içinde düzenlenen saldırılarda ise 42 Filistinli yaşamını yitirdi ve 163 kişi yaralandı.

Son Durum Raporu

Filistin Sağlık Bakanlığı, 321 gündür devam eden saldırılara ilişkin güncel verileri paylaştı. Açıklamaya göre, bu süreçte hayatını kaybedenlerin yanı sıra yaralı sayısının 93 bin 144'e çıktığı belirtildi. Hâlâ Enkaz Altında Hayatlar

Ayrıca, hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ifade edilmiştir. Ancak, İsrail güçlerinin engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ve sivil savunma görevlileri bu cenazelere ulaşamamaktadır.

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