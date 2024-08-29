Gazze'de Can Kaybı 40 Bin 602'ye Ulaştı: İsrail Saldırıları 328 Gün Sürediyor

Gazze'de Hayatını Kaybedenlerin Sayısı Artıyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılar sonucunda, hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bin 602'ye yükseldi.

Son 24 Saatte Gerçekleşen Saldırılar

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre, son 24 saat içinde Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 4 katliam gerçekleştirildi. Bu saldırılarda 68 Filistinli yaşamını yitirdi, 77 kişi ise yaralandı.

Yaralı ve Enkaz Altındaki Durum

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği bu saldırılarda yaralı sayısının 93 bin 855'e ulaştığı belirtilirken, hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu bildirildi. Ancak, İsrail güçlerinin engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ve sivil savunma görevlileri cenazelere ulaşmakta zorluk çekiyor.

Bu kanlı süreçte, uluslararası toplumun tepkileri ve insani yardım çağrıları devam ederken, Gazze halkının durumu da giderek ağırlaşmaktadır.