Gazze'de Can Kaybı 40 Bini Aştı: Son Saldırılarda 69 Kişi Hayatını Kaybetti

Gazze Şeridi'nde Artan Can Kaybı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten itibaren sürdürdüğü saldırılar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 40,334'e ulaştı. Son 48 saatte gerçekleştirilen saldırılarda 69 Filistinli yaşamını yitirirken, 212 kişi de yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı Açıklamada Bulundu

İsrail ordusunun 323 gündür devam eden saldırılarına ilişkin bilgi paylaşan Filistin Sağlık Bakanlığı, son 48 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde "5 katliam" gerçekleştirdiğini belirtti. Bu saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı alarm verici bir şekilde artmaya devam ediyor.

Yaralıların Sayısı da Artıyor

Sağlık Bakanlığı'nın verdiği bilgiler doğrultusunda, bu süre zarfında yaralı sayısı da 93,356'ya yükseldi. Ayrıca, hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında bekleyen ölü bedenlerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engelleyici tavrı nedeniyle sağlık ekiplerinin bu cenazelere ulaşmakta zorlandığı ifade edildi.