Gazze'de Can Kaybı 41 Bin 206'ya Ulaştı

İsrail'in Gazze'ye Saldırıları Devam Ediyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana sürdürdüğü saldırılarda ölü sayısı 41 bin 206'ya yükseldi. Son 24 saat içinde düzenlenen saldırılarda 24 Filistinli hayatını kaybetti, 57 kişi yaralandı.

Son Gelişmeler

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun 345 gündür devam eden saldırılarına dair güncel verileri paylaştı. Açıklamada, son 24 saatte gerçekleştirilen "3 katliam" sonucunda 24 Filistinlinin daha can verdiği belirtildi.

Yaralı Sayısı ve Enkaz Altındaki Kurbanlar

İsrail'in saldırıları sonucunda yaralı sayısının 95 bin 337'ye ulaştığı bilgisi verildi. Ayrıca, hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu, ancak sağlık ekiplerinin ve sivil savunma görevlilerinin gecikmeli olarak cenazelere ulaşabildiği kaydedildi.

Sonuç olarak, Gazze'deki insani durum giderek kötüleşiyor ve sivil kayıplar artmaya devam ediyor.