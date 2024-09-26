Gazze'de Can Kaybı 41 Bin 534'e Ulaştı

Gazze'deki Acı Tablo Devam Ediyor

İsrail'in Gazze'ye yönelik 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılar, can kaybını artırmaya devam ediyor. 356 gündür süren bu çatışmalar sonucunda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 41 bin 534'e ulaştı.

Son 24 Saate Ait Can Kaybı

Gazze'de yerel sağlık otoriteleri, son 24 saat içerisinde düzenlenen saldırılarda 39 kişinin yaşamını yitirdiğini, 86 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Bu süreçte, bölgede toplam 96 bin 92 yaralının olduğu belirtildi.

Yardım Ekiplerinin Yaşadığı Sıkıntılar

Açıklamalara göre, hâlâ enkaz altında kalan ve yol kenarlarında bulunan ölüler bulunmasına rağmen, İsrail güçlerinin engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ve sivil savunma görevlileri bu cenazelere ulaşamıyor. Bu durum, bölgedeki insani krizin derinleşmesine yol açıyor.

İsrail ordusu, Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 4 ayrı katliam gerçekleştirdiği iddialarıyla gündeme gelerek, durumun ne denli ciddi olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.