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Gazze'de Can Kaybı 43,259'a Ulaştı

İsrail'in Gazze saldırılarında can kaybı artmaya devam ediyor.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 13:49
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 13:49
Gazze'de Can Kaybı 43,259'a Ulaştı

İsrail'in Gazze Saldırıları 392 Gündür Sürüyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde başlattığı saldırılar 7 Ekim 2023'ten bu yana devam ediyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte düzenlenen saldırılarda 55 kişinin hayatını kaybettiğini ve 186 kişinin yaralandığını duyurdu.

Son Durum

Gazze'de yaşanan çatışmalarda yaşamını yitirenlerin sayısı böylelikle 43,259'a ulaşmış durumda. Yaralı sayısının ise 101,827 olduğu bildirildi. Gerçekleştirilen açıklamada, hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında bulunan cesetlerin olduğu, fakat bu durumun İsrail güçlerinin engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ve sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşmalarını zorlaştırdığı belirtildi.

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